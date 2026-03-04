“Anche ad Assisi un regolamento che tuteli gli animali”: la richiesta della Lav

Adottare un regolamento che tuteli gli animali: è l’appello della sezione perugina della Lav all’amministrazione comunale di Assisi, diffuso anche via social. Di seguito la lettera integrale.

“Gli animali sono riconosciuti come esseri senzienti dall’articolo 13 della parte II del Trattato dell’Unione Europea impegnando su ciò anche gli Stati membri, ratificato ed eseguito con Legge 2 agosto 2008, n. 130. L’ articolo 9 della nostra Costituzione introduce tra i principi fondamentali la tutela degli animali e l’articolo 118 secondo il quale i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Viste le premesse – si legge nella nota – riteniamo che sia indispensabile per tutti gli enti del nostro territorio dotarsi di un regolamento che tuteli gli animali, affinchè si promuova il cambiamento culturale nel rapporto con gli altri animali che porti a stili di vita e a scelte politiche fondati sul rispetto e la solidarietà verso gli esseri viventi, senza distinzione di specie. Chiediamo che il Comune di Assisi, città di San Francesco , in cui si celebra l’VIII centenario della morte, si doti di un regolamento atto a garantire il benessere animale e che riconosca gli animali come esseri consapevoli”.

“San Francesco d’Assisi – ricorda la Lav – è stato il primo vero garante degli animali, nell’iconografia classica è rappresentato, di volta in volta, circondato da colombe bianche o davanti a un lupo, un modo per dimostrare come San Francesco abbia un legame strettissimo con gli animali e quanto sia universalmente considerato come il simbolo nella cultura cattolica della relazione intrespecie basata sull’empatia, la solidarietà e il rispetto reciproco. La LAV è nata nel 1977. Da allora, ogni giorno, si batte per l’affermazione dei diritti animali e combatte ogni forma di sfruttamento animale.

Per questo promuoviamo l’approvazione di nuove leggi a favore degli animali: un lavoro quotidiano di sensibilizzazione e di traduzione delle nostre battaglie, dalle piazze ai Palazzi, per orientare le politiche pubbliche a favore degli animali, chiediamo un cambiamento alle istituzioni, volto a migliorare le condizioni di tutti gli animali che vivono nel nostro territorio. Auspichiamo quindi che vogliate concedere alla nostra associazione – conclude la nota – un incontro conclusivo, per poter finire di redigere insieme a Voi il regolamento che tuteli gli animali e i loro diritti, così che la città di Assisi possa rispecchiare in pieno i valori di San Francesco.”

Foto di Andrew S | via Unsplash

© Riproduzione riservata