Cinghiali e lupi, tra falsi miti e realtà: incontro a Santa Maria il 21 marzo

Appuntamento alle ore 16.30 nella sala Pro loco

20 Marzo 2026 Animali 3

Cinghiali e lupi, tra falsi miti e realtà: incontro a Santa Maria il 21 marzo

Quante volte abbiamo sentito parlare di cinghiali e lupi in termini allarmistici o distorti? Questi animali, spesso al centro di polemiche e timori, sono in realtà parte integrante degli equilibri naturali dei nostri territori. Anche per questo sabato 21 marzo alle ore 16.30 nella Sala Pro loco di Santa Maria degli Angeli si terrà un incontro di approfondimento e confronto dal titolo “Cinghiali e Lupi – tra falsi miti e realtà”.

“Due animali spesso al centro di paure, polemiche e disinformazione, ma legati a noi e ai nostri territori da un rapporto di reciproca dipendenza con cui possiamo e dobbiamo imparare a convivere in modo consapevole”, spiegano gli organizzatori – Europa Verde, Popoli e Lupi e Associazione Pai Assisi. Un momento pensato per approfondire il ruolo di queste specie, capire meglio i loro comportamenti e riflettere su una convivenza più consapevole tra uomo e fauna selvatica.

Cinghiali e lupi non sono solo protagonisti di racconti spesso esagerati, ma elementi fondamentali della biodiversità. Conoscere davvero il loro impatto sull’ambiente significa anche imparare a gestire paure e criticità in modo più informato e responsabile. L’incontro rappresenta quindi un’opportunità preziosa per fare domande, ascoltare esperti e superare stereotipi ancora troppo diffusi. Un appuntamento per chi vuole capire, approfondire e guardare alla natura con occhi diversi. Info: 3383856294 – 3299569187.

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