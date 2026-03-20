Borse di studio per studenti residenti ad Assisi: domande entro il 13 aprile 2026

Avviso rivolto a iscritti alle scuole secondarie di secondo grado con Isee non superiore a 10.140,00 euro

20 Marzo 2026 Istruzione 47

Borse di studio per studenti residenti ad Assisi: domande entro il 13 aprile 2026

Sono disponibili borse di studio per anno scolastico 2025/2026, a favore di studenti residenti nel Comune di Assisi iscritti alle scuole secondarie di secondo grado. Il beneficio, erogato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in base a criteri stabiliti dalla Regione Umbria, è destinato alle famiglie con un Isee non superiore a 10.140,00 euro. L’obiettivo è sostenere gli studenti nel loro percorso formativo, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica.

Le domande vanno presentate al Comune di Assisi, entro e non oltre il 13 aprile 2026, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo e allegando documento d’identità del genitore e del minore per cui si chiede la borsa di studio, nonché attestazione Isee in corso di validità.

Le richieste vanno consegnate esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza del Comune 10, negli orari di apertura al pubblico. Oppure possono essere inviate tramite PEC, riportando nell’oggetto la seguente dicitura “Borsa di studio MIM 2025-2026”, seguita dal nome e cognome dello studente interessato. Una volta espletate le procedure previste, verrà redatta una graduatoria e si procederà all’erogazione del contributo, pari a 150 euro. Tutti i dettagli sul bando delle borse di studio sono disponibili sul portale della Regione Umbria, al seguente indirizzo.

Foto di lilartsy | via Unsplash

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