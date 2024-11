Rubate due caprette a Bettona: Caramella e Bettina erano in cura presso il centro recupero ENPA

Bettina e Caramella sono due caprette e sono state rubate ieri notte (oggi è il 10 novembre, ndr) nel campo ad uso del Centro Recupero Animali Sevatici ENPA Perugia che ha sede a Bettona. A diffondere la notizia sono gli stessi volontari del centro bettonese, che tanto si adopera per la cura degli animali selvatici e per il recupero degli stessi

“Per chiunque le abbia prese – si legge nella nota diffusa via social – le caprette sono regolarmente iscritte all’anagrafe ovicaprina e facilmente identificabili. Non avrete pace finché non le ritroveremo sane e salve, chiediamo a tutti la massima condivisione” – concludono dal centro ENPA.

II CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) ENPA Perugia nasce per aiutare la fauna in difficoltà e reimmetterla in natura. Tanti gli interventi ogni giorno, per un’opera che il centro porta avanti con dedizione e tanta attenzione.

