Scontro moto-auto, morto 18enne nel Torgianese

Tragico mortale a Torgiano, dove a perdere la vita sarebbe stato, secondo le prime informazioni, un diciottenne in uno scontro moto-auto. Il sinistro è avvenuto intorno a ora di cena; sul posto i carabinieri della stazione di Torgiano, dipendenti dalla compagnia di Assisi. In corso le indagini sulla dinamica del sinistro. Inutili purtroppo i soccorsi per tentare di salvare la vita al giovane: vane le manovre del personale del 118 prima e dei medici del Santa Maria della Misericordia di Perugia poi: il giovane è spirato circa un’ora dopo l’impatto fatale.

I mezzi coinvolto nello scontro moto-auto sono stati sequestrati; si indaga per omicidio stradale. Nelle prossime ore la procura di Perugia dovrà decidere se sul corpo del giovane dovrà essere svolta l’autopsia. “A causa di un grave lutto che ha interessato in queste ore il comune di Torgiano – si legge in una breve nota dell’Ente – il programma della seconda giornata di domani (domenica 10 novembre) della manifestazione ‘La Guerra del sale’ è stato annullato. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

Foto di Silverius Trandafir | via Unsplash

