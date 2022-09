A Porziano la Notte internazionale dell’osservazione della luna

La Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna è un evento pubblico annuale di divulgazione mondiale che si prefigge lo scopo di incoraggiare l’osservazione, la conoscenza e la comprensione della nostra Luna con il patrocinio della divisione di scienze ed esplorazione planetarie della NASA. Tutti sulla Terra sono invitati a celebrare il nostro satellite ospitando o partecipando all’evento.

Il Gruppo Astrofili Monte Subasio, perseguendo i propri fini associativi, ha aderito all’invito della NASA organizzando una serata osservativa della Luna mettendo a disposizione dei visitatori l’Osservatorio Astronomico di Porziano, il 1° ottobre 2022 dalle ore 19:00 alle ore 22:00. l’International Observe the Moon Night è un evento pubblico mondiale che incoraggia l’osservazione, l’apprezzamento e la comprensione della Luna e la sua connessione con la scienza planetaria, l’esplorazione e la cultura umana della NASA. Questo evento annuale mette in contatto scienziati, educatori e appassionati di luna di tutto il mondo.

L’evento proposto dal Gruppo Astrofili Monte Subasio, sarà un’occasione per proporre osservazioni al telescopio dedicate alla Luna e per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali passate e in programmazione, la mitologia, la poesia con letture per Bambini, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite naturale

“Da sempre la luna ha rappresentato per l’umanità un faro nella notte – dichiara il Presidente Paolo Chifari – una guida per i viandanti e marinai che in tempo passati si avventuravano alla scoperta di luoghi ancora sconosciuti. Oggi il mondo scientifico ha riscoperto la sua importanza pianificando il ritorno dell’uomo sulla sua superficie. La nostra associazione, attiva anche in campo scientifico e che vanta tra gli iscritti anche astronomi di caratura internazionale, si è fatta promotrice di organizzare questa serata per gli appassionati e non solo, per far conoscere il nostro satellite fondamentale per la regolazione degli eventi sulla terra e per la vita stessa con la possibilità di osservarlo utilizzando tutti gli strumenti dell’Associazione. Le attività associative che svolgiamo sono molteplici, alcune di ricerca astronomica con strumentazione specifica, ma posso dire con profonda passione che anche noi, di tanto in tanto, ci facciamo questo regalo perché osservare la luna attraverso il telescopio è una emozione unica.”

La Notte internazionale dell’osservazione della luna è organizzato in collaborazione con la Confraternita del “S.S. Sacramento di Porziano” – che ci ospita – e con la Proloco Capodacqua di Assisi “Francesco Dattini” – che curerà le letture per Bambini. Si tratta di un evento gratuito ad accesso libero, non è necessaria alcuna registrazione; trattandosi di un evento all’aperto è consigliato abbigliamento adeguato. Per ulteriori informazioni astrosubasio.1955@gmail.com; indicazioni stradali https://goo.gl/maps/iAq7ik5EbhygjUSx5 . Per svolgersi è necessario il cielo sereno, gli organizzatori si riservano di annullare l’evento in caso di condizioni meteo avverse comunicandolo sui canali social e il sito internet.

