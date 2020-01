Al-Anon ad Assisi con “Problemi di comunicazione dove c’è l’alcolismo”

“Problemi di comunicazione dove c’è l’alcolismo” è il titolo dell’incontro dei gruppi familiari Al-Anon, aperto anche al pubblico e a ingresso libero, che si terrà alla Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli il 2 febbraio 2020 dalle 10 alle 16. Il programma si apre la mattina dalle 10 alle 12, con “Come l’alcolismo ha condizionato i miei modi di comunicare”, e di pomeriggio dalle 14.30 alle 16 con “Dico quello che penso e penso quello che dico?”. Ulteriori informazioni a distrettoumbria@gmail.com; www.al-anon.it; 800 087 879

Al-Anon è un’ associazione di aiuto reciproco. Il programma di Al-Anon/Alateen è basato sui Dodici Passi degli Alcolisti Anonimi. Alateen, parte integrante di Al-Anon, è un programma di recupero per adolescenti. Chiunque si accorga che la propria vita è stata profondamente condizionata dallo stretto contatto con un alcolista può entrare a far parte di Al-Anon.

Nell’associazione si osserva l’anonimato. I membri usano solamente il nome di battesimo e tutto quello che viene detto durante una riunione, o a tu per tu, è ritenuto strettamente confidenziale. I membri condividono la loro forza, esperienza e speranza. Si offrono un sostegno reciproco e sono incoraggiati a comunicare tra di loro per telefono tra una riunione e l’altra. Al-Anon ha altri strumenti di recupero: la letteratura, che riflette la filosofia del programma, e le riunioni che si tengono in città e paesi di tutto il mondo, ogni giorno della settimana. I membri si alternano nella responsabilità di condurre le riunioni. Non ci sono quote né spese di iscrizione per assistere alle riunioni. L’associazione provvede alle proprie necessità grazie ai contributi volontari dei suoi membri.

L’associazione tiene riunioni chiuse riservate esclusivamente ai membri Al-Anon e Alateen, ed anche un certo numero di riunioni aperte per chiunque sia interessato ad Al-Anon/Alateen.

Gruppi presenti in Umbria:

Perugia località Ferro di Cavallo, Via Colombo 13/a – riunioni martedì e giovedì ore 18,30

Gualdo Tadino (PG) c/o parrocchia Madonna del Piano, Via Mameli – riunioni venerdì ore 18,15

Foligno (PG) c/o Oasi S.Francesco – Colle dei Cappuccini – riunioni lunedì ore 18,00

Città di Castello (PG) via del Brandano 2 – riunioni lunedì ore 18,30

Terni c/o parrocchia S. Paolo, Viale Rossini 214- riunioni lunedì e giovedì ore 18,00

Per la zona del Lago Trasimeno loc. Camucia (AR), Via V Zampagni 10- giovedì ore 21