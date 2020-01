I Cantori di Assisi in trasferta a Spoleto per un evento benefico

Primo evento del 2020 per l’Associazione “Gillo” di Spoleto, che anche quest’anno ha realizzato il suo appuntamento con soci ed amici grazie alla disponibilità dei Cantori di Assisi. Essi hanno generosamente accettato la richiesta di offrire un concerto a scopo benefico per aiutare l’attività che l’Associazione svolge da moltissimi anni presso il Servizio oncoematologico e presso lo sportello oncologico del nosocomio spoletino.

L’evento è stato gentilmente ospitato, come già accaduto in passato, nella Basilica di San Sabino, grazie alla generosità del Parroco don Mirco Boschi. In apertura il dott. Nando Scarpelli, responsabile del servizio di oncoematologia, ha salutato i presenti. Dopo aver brevemente illustrato l’attività dell’Associazione ha, poi, accolto i Cantori di Assisi.

Diretti dal M° Gabriella Rossi, i Cantori hanno offerto un ricco repertorio di sapore natalizio. Il programma ha spaziato dalla musica colta a quella popolare anche proveniente da diverse nazioni. In scaletta anche ninne-nanne e negro spirituals (lo spiritual è una musica afro-americana, usualmente con un testo religioso cristiano). Molto apprezzata l’Ave Maria di F. Biebl per tre voci soliste e coro a 4 voci dispari che, a detta del pubblico, ha creato uno straordinario “effetto stereo” particolarmente impressionante nella sua incisività.

Il pubblico, commosso ed entusiasta ha chiaramente manifestato il proprio apprezzamento per il Coro. Il concerto è stato scandito da lunghi applausi e terminato richiesta di bis. Tra il presenti, Angelo Loretoni (Assessore Comune di Spoleto), Carla Bececco De Megni (Presidente AMMI), Letizia Angelini Paroli (Responsabile Sez. AUCC di Spoleto), la Dott.ssa Maura Betti (oncologa Ospedale Spoleto). Il tutto – si legge in una nota – dimostrazione di quanto l’attività della Gillo sia conosciuta e apprezzata. In chiusura Beatrice Montioni, avvocato e vicesindaco del Comune di Spoleto, ha calorosamente ringraziato i Cantori di Assisi e rivolto parole di incoraggiamento e apprezzamento all’associazione Gillo.

—

I “Cantori di Assisi” sono un gruppo che ha assimilato l’amore per la musica attraverso la tradizione antica che si può far risalire a S. Francesco. Si sono costituiti nel 1960 in “Associazione Cantori di Assisi” riconosciuti ufficialmente con Statuto proprio nel 1964.