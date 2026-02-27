Alla Giovanni XXIII pacchi alimentari destinati ai bambini dello Zimbabwe

La giornata di sabato 28 febbraio sarà una giornata diversa. Dalle 10:30 alle 12:30, infatti, la mensa della Scuola Primaria Giovanni XXIII di Santa Maria degli Angeli si trasformerà in un luogo ancora più speciale: non solo aule, corridoi e lezioni, ma uno spazio di incontro tra mondi lontani, uniti da un gesto concreto di solidarietà. È il service promosso dal Rotary Club Assisi, con la Presidente Federica Lunghi, in collaborazione con la onlus “Rise Against Hunger Italia” e con la Scuola Secondaria di I Grado “G. Alessi” di Santa Maria degli Angeli: un’esperienza che coinvolgerà soci, studenti, docenti e partner di azione in un’attività tanto semplice quanto profondamente significativa.

Mani giovani e adulte lavoreranno fianco a fianco per preparare pacchi alimentari destinati ai bambini dello Zimbabwe. Ogni pacco conterrà 6 pasti completi, ma anche qualcosa di più: una possibilità. In molte aree del Paese africano, infatti, mangiare a scuola rappresenta un incentivo fondamentale alla frequenza scolastica. Sapere che a fine giornata ci sarà cibo significa poter imparare, crescere, sperare.

Mentre dall’altra parte del mondo tutto ciò diventerà una spinta concreta verso l’istruzione, qui i nostri ragazzi vivranno un’esperienza di grande valore umano. Donare tempo, energia e attenzione per coetanei meno fortunati permette di guardare oltre il proprio quotidiano e scoprire che anche piccoli gesti possono avere un impatto enorme. Dimenticandosi dei grandi proclami ma attraverso l’azione esiste un modo concreto per educare alla responsabilità, alla solidarietà e alla cittadinanza globale in un mondo sempre più diviso, ma sotto molti aspetti con le stesse cogenti problematiche.

In un clima di collaborazione ed entusiasmo, la coesione tra il nostro Rotary Club, le giovani generazioni, gli sponsor locali come la Banca dei Sibillini ed il territorio, lascerà un segno profondo: nei pacchi preparati con cura, nei sorrisi condivisi, e soprattutto nella consapevolezza che aiutare gli altri significa crescere insieme. Un pasto può sembrare poco, ma può diventare il primo passo verso un futuro migliore.

