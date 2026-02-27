Lutto nel corpo del valletti comunali, addio allo storico componente Paolo Tiradossi

Assisi in lutto per la scomparsa di Paolo Tiradossi, storico componente del “Corpo dei valletti comunali”, deceduto oggi a 89 anni, dopo una vita passata a servizio della formazione composta da 16 araldi e alabardieri, che da sempre anima le più importanti manifestazioni della città. “A nome mio personale, della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale – afferma in una nota il sindaco Valter Stoppini – esprimo profondo cordoglio per la perdita di Paolo Tiradossi, veterano dei Valletti comunali, fortemente legato alla città e al gruppo, di cui è stato rappresentante orgoglioso e appassionato entrando a far parte dello stesso ad appena 14 anni. Sempre presente anche negli eventi all’estero, ha dato un grande contributo alla crescita del Corpo sia come persona che come araldo, rappresentando un punto di riferimento in oltre 70 anni di impegno attivo. Alla sua famiglia e a quella dei Valletti giungano le più sentite condoglianze”.

