Open day per gli asili nido comunali: appuntamento domani, come iscriversi

Gli asili nido comunali realizzati grazie ai fondi del Pnrr nelle frazioni si presentano. Open day domani per le tre nuove strutture che apriranno le porte a genitori e famiglie per conoscere spazi, personale e proposte educative. La cooperativa sociale Aldia, che gestisce gli stessi, dalle ore 10.00 alle 12.00, darà infatti la possibilità di visitare le tre strutture situate a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto, aperte il 3 novembre 2025. Educatori, operatori e coordinatori illustreranno servizi, attività formative, ludiche e creative, laboratori didattici e opportunità per bimbi e famiglie. I tre nidi comunali d’infanzia sono in grado di accogliere fino a 135 bambini fra 0 e 3 anni, in ambienti nuovi e di qualità. Per informazioni, è possibile contattare i seguenti recapiti: 329 7996457; silvia.moretti@aldia.it.

I tre nuovi nidi comunali d’infanzia sono stati inaugurati lo scorso 26 ottobre. Si tratta di asili pubblici in grado di accogliere fino a 135 bambini fra 0 e 3 anni, costruiti con fondi del PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza), per un importo complessivo di circa 3,8 milioni di euro, intercettati grazie a bandi a cui ha partecipato il Comune di Assisi, che ha poi investito ulteriori 500mila euro di risorse proprie. Tutte le strutture – viene evidenziato dall’amministrazione comunale – sono moderne, luminose, accoglienti, facilmente accessibili e integrate nel territorio, dotate di tutti i servizi necessari per favorire il benessere e la crescita dei più piccoli. A Petrignano il nuovo nido si trova in via Decio Costanzi, 12: 450 metri quadrati, divisi in quattro zone dedicate ad attività didattiche, ludiche e di servizio. A Rivotorto è in viale della Pace 1/b, si estende si una superficie di circa 650 metri quadrati ed è in grado di accogliere fino a 60 bambini. A Castelnuovo è situato in viale San Girolamo, è grande 500 metri quadrati, la parte centrale è suddivisa in spazi dedicati ad attività didattiche, ludiche e speciali, con area mensa, riposo e ampio spazio esterno con giochi.

