America Latina – Donna forte e insorgente, sabato 21 la presentazione

Il 25 novembre sarà la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e come sempre siamo qui per parlare di donne. L’intenzione era quella di organizzare tutto “in presenza”, ma gli organizzatori assisani della presentazione del libro America Latina – Donna forte e insorgente si sono adattati e riorganizzati.

In collaborazione con il Circolo Culturale Primo Maggio, la casa editrice “AutAutEdizioni”,Digipass Assisi e la Biblioteca Comunale di Assisi, in diretta Facebook presenteranno il libro del Cooperante Diego Battistessa “America Latina – Donna forte e insorgente”. “La professionalità e la conoscenza che Diego ha della condizione femminile in generale e più in particolare la situazione in Sud America, ci ha interessato e con lui ne parleremo”, spiegano gli organizzatori.

“Il libro è – come dichiara l’autore – un modo per scoprire, avvicinarsi e riscoprire l’America Latina, che Battistessa presenta, ‘attraverso lo sguardo attento di chi conosce bene l’America Latina, all’ interno di un viaggio fuori dagli stereotipi euro-centrici, coloniali e patriarcali’. La prima parte del volume restituisce al lettore una nuova idea che prende le mosse da un’identità in costruzione legata ai movimenti sociali e alle popolazioni indigene che cercano di uscire dalla cappa della colonialità del potere. Nella seconda parte si raccoglie la voce delle donne latinoamericane: ribelli, anticonformiste, guerrigliere, accademiche, attiviste. Una per ogni paese latinoamericano per rivendicare una storia poco raccontata o molto spesso taciuta”.

Parteciperanno al dibattuto Diego Battistessa, Francesca Calà (AutAut Edizioni), Massimiliano Dragoni (Pres. Associazione Ritmi), Luigi Ciotti (Presidente del Circolo Primo Maggio) e Gianna Pallotta (Gruppo LeiOut). L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Digipass Assisi (Alberta Gattucci) e Biblioteca Comunale di Assisi (Michela Giuglietti).