Bastia, viola i domiciliari: i carabinieri lo riportano in carcere

Un giovane di origini albanesi, dopo aver violato ripetutamente le prescrizioni imposte dal giudice, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Bastia Umbra (PG). Al 30enne – fanno sapere i militari della stazione bastiola, dipendenti della compagnia carabinieri di Assisi guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli – è stato revocato un precedente provvedimento cautelare poiché diverse volte non era stato trovato all’interno della propria abitazione, dove stava scontando la pena domiciliare; inutili le innumerevoli scuse trovate ogni volta dall’uomo, alle quali i carabinieri non hanno creduto. Al trentenne, condannato per un reato di falso, era stata concessa una misura alternativa alla detenzione. I carabinieri, dopo aver notificato al trentenne il nuovo provvedimento restrittivo, lo hanno portato nel carcere di Perugia Capanne dove proseguirà la detenzione, ma senza i benefici di legge.