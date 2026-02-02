Amici della Montagna, rinnovato il direttivo: Daniela Frascarelli riconfermata presidente

Sabato 24 gennaio si è tenuta l’Assemblea annuale dell’Associazione Amici della Montagna di Assisi con un nutrito ordine del giorno. In apertura la relazione della PRESIDENTE sul trascorso anno sociale 2025, Presidente uscente in quanto tutto il Consiglio in carica è scaduto e deve essere rinnovato. È stato rivolto un caloroso saluto ed un grazie a Gianfranco Costa, consigliere uscente che non ha riproposto la sua candidatura.

La convocazione, che ha visto una grande partecipazione dei soci, si è svolta regolarmente: relazione del Tesoriere per illustrare il bilancio 2025, relativa approvazione e ratifica dello Statuto per l’adeguamento alle norme vigenti per il Terzo Settore. “Poiché, come si è detto, a norma di Statuto il Consiglio in carica deve essere rinnovato – si legge in una nota degli Amici della Montagna – si è data comunicazione della lista dei candidati per il nuovo consiglio direttivo per il periodo 2026/2028. Con grande soddisfazione di tutti i presenti la lista è composta da ben 11 candidati: oltre a coloro che del Consiglio precedente si sono ricandidati, ci sono state ben quattro nuove candidature, nuove forze che potranno dare all’Associazione fattivo contributo. Si decide allora, poiché il consiglio può essere composto fino ad 11 componenti, di votare per alzata di mano l’intera lista”.

Dopo le presentazione dei nuovi candidati ed alcuni interventi dei presenti, l’assebmela è stata sciolta e mercoledì 27 gennaio si è riunito il nuovo consiglio direttivo per eleggere le cariche sociali che risultano essere le seguenti:

PRESIDENTE: DANIELA FANELLI (confermata)

VICE-PRESIDENTE: FRANCESCO MIGNANI

TESORIERE: ANDREA PENNAFORTI

SEGRETARIA: LUCIA VALTOPINI

CONSIGLIERI: CEDRARO Fabio, FABBRI Valentina, GUERCINI Simona, MARIANI MARINI Federica, PELAFIOCCHE Monia, SPEZIALI Francesco, VESCOVI Romano.

Il nuovo Consiglio si è subito impegnato per formulare il programma per l’anno in corso che verrà reso noto alla prossima Festa del tesseramento.

