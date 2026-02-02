Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della ventiduesima e ventesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del diciannovesima turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

Torna a sorridere in Serie D il Cannara. La compagine rossoblù, infatti, dopo il cambio in panchina di questa settimana e il ritorno di mister Armillei, è riuscita a interrompere la striscia negativa di otto sconfitte consecutive. La vittima di giornata è stata il Sansepolcro nel derby dello “Spoletini”, vinto dai cannaresi di misura per 1-0. Decisiva la rete di Fracassini al 15′ della ripresa, che ha regalato i tre punti alla sua squadra e fatto iniziare nel migliore dei modi il percorso dell’Armillei-bis.

In Eccellenza, continua l’ottimo momento di forma dell’Angelana, che raccoglie il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto contro il Terni FC. Un successo roboante per la compagine di mister Recchi, che si è imposta per 4-1 in casa della Nuova Alba, consolidando il primato in classifica e rimanendo a +1 dalla Pietralunghese. Continua, invece, il momento no del Bastia che, dopo la sconfitta subita contro il Pierantonio, viene battuto per 2-0 in trasferta dal Terni FC. Un risultato che fa sprofondare i biancorossi in piena zona play-out e non fa iniziare nel migliore dei modi il nuovo cammino di mister Martinelli.

In Promozione, torna alla vittoria l’Assisi, che in casa del Sangemini si impone per 3-0. Un successo che permette ai rossoblù di rimanere in scia del Torgiano a -2. Vengono sconfitte in contemporanea, invece, la Rivo Subasio e il Petrignano. I primi, dopo aver tenuto botta per settantacinque minuti, si sono visti trafiggere per ben due volte dalla Pievese nel giro di tre minuti. I secondi, invece, vengono battuti di misura dalla Clitunno Ducato al termine di una sfida davvero accesa. Due risultati che complicano ulteriormente la situazione di classifica delle due squadre, che rimangono appollaiate in piena lotta salvezza.

In Prima Categoria, continua l’ottimo momento di forma del Calcio Palazzo, che in casa si è imposto per 3-1 contro il Cascia. Un risultato che porta la squadra di Gambacorta a pari punti con il Gualdo a quota 40 e a -1 dalla capolista Fossato. Trovano il successo anche il Costano e l’Athletic Bastia: i primi si sono imposti per 2-0 a Gualdo, mentre i secondi hanno vinto in casa per 1-0 sulla Trevana. Chiudono la carrellata la Real Virtus e la Julia Spello: i primi non vanno oltre lo 0-0 contro il Fossato, mentre i secondi sono stati battuti per 3-0 dal Nocera.

In Seconda Categoria, fine settimana difficile per il Viole, travolto per 6-1 dall’Atletico Sant’Angelo. Sconfitta esterna anche per l’Angelana Next Gen, battuta 3-2 in casa dell’Immortalis Foligno. L’unica nota lieta del weekend per le squadre del territorio è la vittoria fuori casa per 2-1 del Grifo Cannara sul campo del Ramazzano Colombella.

