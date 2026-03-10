Anche un tappa angelana nella carriera di Nicolò Filippucci, vincitore a Sanremo tra le Nuove Proposte

C’è anche un precedente ad Assisi nella carriera di Nicolò Filippucci, vincitore a Sanremo tra le Nuove Proposte: lo ricorda l’associazione “Se’ de’ J’Angeli se…APS”: l’artista si esibì, quattro anni fa, nella terza edizione de Il mio canto libero.

Nicolò Filippucci è nato a Castiglion del Lago ed è cresciuto a Corciano, è stato un talento fin da piccolo iniziando a suonare la chitarra a 7 anni, continuando poi con la partecipazione al coro dei bambini del Conservatorio Morlacchi di Perugia, la musica e lo sport sono stati sempre i suoi interessi. Crescendo, ha frequentato il Liceo Scientifico a Perugia ed ha continuato a coltivare le sue passioni giocando a pallavolo con la Sir settore giovanile e frequentando la scuola di musica di Perugia “Il Pentagramma” diretta dalla maestra Aurora Scorteccia. La musica ha preso il sopravvento sullo sport, “e con orgoglio – si legge nella nota – possiamo comunicare che il primo concorso canoro a cui ha partecipato è stato il nostro ‘Il mio canto libero’, terza edizione del 26 giugno 2022 cantando il brano FEELING GOOD di Michael Bublé.

La serata si svolse a Santa Maria degli Angeli organizzata dall’associazione “Se’ de’ J’Angeli se…APS” nello spazio di fronte alla Basilica Papale, per gentile concessione dei frati minori del Convento, con la direzione artistica del maestro Lamberto Bisogno e la partecipazione di 15 finalisti già selezionati da una giuria tecnica tra le tante richieste di partecipazione pervenute. Nicolò Filuppucci si impose di misura su tutti gli altri concorrenti dimostrando già da allora, a soli 16 anni, una padronanza, una sicurezza ed una presenza scenica che faceva presagire una brillante carriera, seguirono poi altri concorsi locali dove risultò sempre vincitore fino a farsi notare ed arrivare al programma di Canale 5 “Amici” nel 2024 nella squadra di Anna Pettinelli, arrivando ad un passo dalla vittoria. La sua passione, la sua determinazione ma soprattutto la sua bravura e la sua sensibilità lo hanno portato, quest’anno, al prestigioso palcoscenico del 76° festival della canzone italiana di Sanremo e dopo aver scalato piano piano tutte le fasi eliminatorie ha potuto godere della meritata vittoria!! La vittoria di Nicolò Filippucci è il nostro orgoglio, abbiamo visto un ragazzo semplice, educato e sensibile che ha iniziato dalla provincia ed ha dimostrato a tutta l’Italia che non c’è bisogno di urlare e di usare “stratagemmi” per arrivare al vertice, basta la bravura!!

Auguri Nicolò da tutti noi per un futuro radioso e pieno di successi come meriti!!

