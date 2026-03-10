San Francesco una buona notizia per il mondo: annunciato il numero di marzo della rivista

Viene annunciata oggi la pubblicazione del numero di marzo 2026 della rivista mensile dei frati minori conventuali della Basilica di San Francesco, “San Francesco Patrono d’Italia”. Questa nuova edizione offre ai lettori un profondo viaggio attraverso i temi della fede, della fraternità e dell’eredità francescana, intrecciando riflessioni spirituali con analisi culturali e sociali contemporanee, nel contesto del centenario francescano e, in particolare, della prima ostensione pubblica prolungata delle spoglie mortali di san Francesco. Dell’evento in corso fino al 22 marzo vengono pubblicate alcune immagini esclusive delle prime fasi.

Tra i contributi di spicco, una profonda intervista con la presentatrice del programma A sua immagine Lorena Bianchetti invita a riflettere sul senso della testimonianza e del dialogo nella società di oggi, mentre uno speciale sull’arte di Gino Covili apre uno sguardo poetico sul rapporto tra bellezza, spiritualità e storia. Il piano editoriale della rivista di quest’anno – la vita – si declina in questo numero attorno alla questione della salute, grazie a tre articoli che la affrontano da diversi punti di vista: tra questi, uno sul contributo dell’intelligenza artificiale per la promozione individuale della salute (a cura di Andrea Cova) e uno sulla pratica del camminare (a cura di Barbara Carli e Alex Regno), proposta come gesto quotidiano di cura e atteggiamento di apertura a una salute globale e quello delle relazioni e dell’alleanza educativa (a cura di Carla Tacchi).

Il numero si apre con un editoriale del direttore fra Giulio Cesareo, che esplora la figura di Francesco come una buona notizia per l’umanità, un faro di speranza in tempi complessi. Il cuore della rivista è un’intervista esclusiva a Monsignor Vittorio Viola, che discute il significato profondo della disciplina liturgica e della venerazione delle reliquie, all’interno del contesto della Quaresima. Questo periodo liturgico è ulteriormente approfondito in articoli dedicati che ne esplorano il senso e la pratica, offrendo ai lettori spunti preziosi per vivere la Quaresima come tempo di riflessione, conversione e rinascita spirituale.

Attraverso le sue pagine, il magazine invita a riscoprire valori fondamentali come l’umiltà, la preghiera e la trasformazione interiore. Il tema dell’ostensione pubblica dei resti mortali del Santo di Assisi viene affrontato anche da prospettive laiche, come la sociologia e la comunicazione, offrendo una riflessione che travalica i confini nazionali e valorizza il dialogo tra diverse visioni sul significato di questo evento. Contributi di firme autorevoli, tra cui Felice Accrocca (recentemente eletto dal Santo Padre Leone XIV nuovo vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno), Vania De Luca e Giovanni Emidio Palaia, arricchiscono il dibattito, toccando argomenti che spaziano dall’arte alla teologia, dalla storia alle missioni nel mondo. Il dialogo tra fede e cultura è approfondito negli articoli che legano l’etica all’arte e la spiritualità alla vita di ogni giorno, in particolare nella seconda puntata dell’inserto francescano estraibile e collezionabile (dal titolo: “Da 800 anni… Francesco”), che caratterizza i numeri di questo 2026 della rivista. Tra le firme autorevoli dell’inserto francescano ricordiamo gli storici dell’arte Costantino D’Orazio ed Elvio Lunghi, l’economista Stefano Zamagni, i francescanisti Felice Accrocca, Grado Merlo e Felice Autieri.

Pensata per la comunità religiosa e per il grande pubblico, la rivista si propone come uno strumento per comprendere il presente alla luce dell'insegnamento di san Francesco. La sua eredità, fondata sulla pace, la carità e il rispetto per il creato, continua a offrire una prospettiva di speranza per tutta l'umanità.

