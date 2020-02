Assemblea ordinaria elettiva 2020 Aido Assisi, si tiene il 22 febbraio

Ai sensi dell’artt. 6 – 7 e 12 dello Statuto Sociale, è convocata l’assemblea ordinaria elettiva 2020 Aido Assisi (presieduta da Vittorio Pulcinelli) presso la Sede in Santa Maria degli Angeli – Piazza Martin Luther King (Sala ex Lavatoio) per il giorno 21/02/2020 alle ore 07.00 in prima convocazione e per il giorno 22/02/2020 alle ore 15.00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 2020 AIDO ASSISI

1) Elezione fra i non candidati del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, di tre membri per la Commissione elettorale, uno questore di sala.

2) Presentazione, discussione e approvazione di:

a) relazione sull’attività svolta nel 2019 elaborata dal Consiglio Direttivo;

b) bilancio consuntivo anno 2019 accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) bilancio preventivo anno 2020;

d) programmazione dell’attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall’Assemblea Provinciale o similare da attuare nell’ambito territoriale;

e) definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci.

3) Adozione Statuto e Regolamento AIDO.

4) Determinazione numero Consiglieri per il prossimo mandato quadriennale.

5) Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale e indicazione dei candidati alle cariche provinciali.

6) Modalità di votazione e presentazione dei candidati alla carica di Consigliere, Revisore dei Conti (facoltativo) e Proboviro (facoltativo).

7) Votazione e proclamazione degli eletti.

8) Convocazione degli eletti alle cariche associative e relative nomine seduta stante.

9) Varie ed eventuali.