Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, Pietro Ronca nuovo presidente

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, preso atto delle dimissioni da Presidente di Giovanni Granato, nella serata del 20 agosto, si è riunito per deliberare sulla sostituzione dello stesso. A guidare il Consiglio Direttivo dell’Associazione è l’angelano Pietro Ronca, già coordinatore della Prioranza Servente 2019 e Vice Presidente del Sodalizio. Quale Vice Presidente è stato confermato Massimo Pizziconi e Segretario Giancarlo Boschetti, mentre Tesoriere è stato nominato Alessio Abbati.

Pietro Ronca ottempererà all’incarico fino alla primavera del 2027 alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione. “Un sincero ringraziamento va al Presidente dimissionario, per l’impegno profuso nello svolgimento dell’incarico” – la nota dell’Associazione. “Un caloroso augurio di buon lavoro al presidente eletto Pietro Ronca, con l’auspicio che l’impegno che sicuramente porrà in atto, possa rendere sempre più importante la Festa del Piatto di Sant’Antonio Abate” – concludono.

L’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio è nata nel 1978 per tutelare la Festa del Piatto di Sant’Antonio Abate; ha lo scopo di conferire al servizio prestato una certa continuità nel tempo e una contestualità con le manifestazioni locali. Ha inoltre il precipuo compito di tramandare le tradizioni religiose, storiche, culturali, sociali e folkloristiche nonché il significato della Festa del Piatto di S. Antonio, oltre che coordinare le attività delle Prioranze: Uscente, Servente ed Entrante. È una Associazione di Promozione Sociale (APS), iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni dell’Umbria, non persegue fini di lucro, è apolitica e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

