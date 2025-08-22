Meteo Assisi 22-24 agosto 2025: annuvolamenti e rischio temporali

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 22-24 agosto 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben ritrovati cari lettori di Assisi News,

in questa edizione flash vedremo come di consueto il tempo che dovremmo attenderci per il weekend in arrivo. La rottura stagionale quest’anno potremmo dire è stata un “orologio svizzero” avvenuta infatti subito dopo ferragosto e in questi giorni il flusso Atlantico come non accadeva da anni si è abbassato di latitudine portando a ondate: piogge, temporali e temperature tipiche di fine estate. Nel fine settimana avremo alternanza di schiarite e annuvolamenti tra oggi e domani con moderato rischio di temporali localmente sulla nostra Umbria. Migliore la domenica giornata nella quale il rischio temporali sarà più basso. Massime intorno 26-27 gradi in pianura, minime sui 14-15 in leggero sotto-media di fine agosto. E qui si conclude il meteo Assisi 22-24 agosto 2025, vi auguriamo come sempre un buon weekend!! A presto

Secondo Umbria Meteo e Perugia Meteo, oggi [venerdì 22, ndr] sono potrebbero esserci rovesci e temporali sparsi, ma meno intensi rispetto a giovedì; ci sarà anche un lieve calo delle temperature. Nel weekend, a fronte di un graduale miglioramento sul fronte pioggia, permane il rischio di piogge pomeridiane o serali.

Foto redazione Assisi News

© Riproduzione riservata