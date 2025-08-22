Palio di San Rufino 2025, Assisi pronta a tuffarsi nel medioevo: il programma

(Flavia Pagliochini) Tutto pronto per il Palio di San Rufino 2025, organizzato dalla Compagnia Balestrieri di Assisi e che sarà ufficialmente presentato il 23 agosto alle 11.30 nella sala ex Pinacoteca in piazza del Comune quando si terrà anche l’inaugurazione della mostra “Costumi Medioevali”. La manifestazione parte giovedì 28 agosto con il Mercatino di San Rufino dalle 10 alle 23 in Piazza del Comune: il mercatino è la rievocazione storica della tradizionale fiera cittadina che si teneva nei giorni della festività del Patrono di Assisi, con artigiani locali e da fuori che vendono prodotti ispirati al medioevo e non solo. Alle 21.30 lo spettacolo itinerante dei gruppi della Compagnia Balestrieri di Assisi e – novità di quest’anno – l’esibizione del “Gruppo Musici” della Compagnia Balestrieri di Assisi in collaborazione con Resonars; stesso programma (ma senza la parte musicale) e orari anche venerdì 29 agosto.

Il Palio di San Rufino 2025 continua sabato 30 agosto, alle ore 17.30, il corteo storico con partenza da Piazza del Comune alla Cattedrale di San Rufino, dove alle 18 si celebrerà la messa con investitura dei nuovi balestrieri e battesimo dei piccoli balestrieri. Alle 20 in piazza San Rufino, la cena propiziatoria per la disputa del “Palio di San Rufino 2025” e a seguire alle 22.30 l’inizio dello spettacolo dei gruppi della Compagnia Balestrieri di Assisi. Domenica 31 agosto è il giorno clou del Palio di San Rufino 2025, con alle 16.30 il corteo storico che muoverà da Piazza del Comune in direzione Piazza San Rufino, dove alle 17 ci sarà l’esibizione dei gruppi della Compagnia e a seguire la gara a squadre tra i Balestrieri dei Terzieri di Santa Maria, San Francesco e San Rufino e poi la gara individuale disputata tra i Balestrieri della Compagnia, sul Tasso dipinto da Barbara Crea. Alle 19 la premiazione con intervento delle autorità civili e religiose locali che consegneranno il Palio dipinto dall’artista Paolo Proietti al Terziere vincente. Al Balestriere vincitore della gara individuale andrà l’ambitissima “Balestrina d’Argento” ed il “Tasso” della Gara.

