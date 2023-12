Avis Assisi, anche a Natale non si fermano le donazioni

Avis Assisi ha celebrato il Natale con due giornate di piena generosità: il 22 dicembre infatti, in seno alla campagna “La vita è un dono” è stata organizzata una giornata “straordinaria” con 25 donatori che, pur in periodo di giusta spensieratezza, non si sono scordati di chi ha bisogno di aiuto. I donatori intervenuti sono stati omaggiati con alcuni pensieri per ringraziare loro e simbolicamente tutti i donatori che durante l’anno hanno contribuito attivamente; essenziale il contributo spontaneo di commercianti ed imprenditori che hanno con entusiasmo partecipato.

La mattinata ha visto poi la consegna di una targa a Rino Belli, operatore del Punto di Raccolta di Assisi, recentemente andato in pensione: un modo per ringraziarlo per gli oltre 40 anni in cui si è preso cura dei donatori. Il 23 dicembre inoltre circa 20 atleti di Assisi Runners si sono presentati al Sit di Perugia, anch’essi per contribuire alla nobile causa. “Siamo estremamente inorgogliti per il bel sostegno ricevuto dalle attività commerciali di Assisi e non solo – ha affermato il presidente Avis Assisi Gianmatteo Costa. La loro generosità dimostra un bel legame con la comunità, con i nostri donatori ed un impegno condiviso per una causa così vitale come la donazione di sangue. Vogliamo ringraziare ognuno di loro per aver reso possibile questa giornata speciale”.

Il Consiglio tutto dell’Avis Assisi (che sempre nello stesso periodo ha anche ricevuto alcune donazioni di sangue dai carabinieri) ha pertanto così espresso la più profonda gratitudine alle attività commerciali che hanno reso possibile questa iniziativa: Conad Superstore “le Cave” – Ristorante Bellavista – Ctf Medical – Nuccia Ceramiche – Alimentari Ercolanetti – Assisi Padel – Asisium Travel – Blamblà – Cantina Napolini Di Montefalco – Cantina Di Filippo Di Bevagna – Della Vedova Massimiliano – Dr Pc – Palestra Epyca – Fast36 International Srl – L’airone Di Francesca Lancetti – Lauri Sabrina – Tabaccheria Ceccharello; ringraziamenti sentiti sono anche andati all’Istituto Alberghiero di Assisi che ha preparato per l’occasione degli ottimi biscotti per tutti i donatori, alla Anmig (Associazione mutilati e invalidi di guerra) che ha contribuito fornendo un prezioso cesto natalizio, al dottor Nicola Buonora, dirigente medico Ospedale di Assisi che ha portato i saluti della locale Usl, agli operatori tutti del punto di raccolta di Assisi, medici ed infermieri “che – si legge nella nota – sempre con il sorriso sono pronti ad accogliere i nostri donatori. Per ulteriori informazioni, contatti e per prenotare una donazione si può contattare: 353.4313217 (anche solo a mezzo messaggio WhatsApp) oppure 075.812025 giovedì e sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00 martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19”.

