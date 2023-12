Agli Instabili “ABC del Natale”: spettacolo per tutta la famiglia oggi pomeriggio

Il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi vi aspetta durante le Feste con due bellissimi appuntamenti da non perdere: il 28 dicembre alle ore 17:00 arriva “ABC del Natale” di Teatro Tealaio con Alessandro Calabrese e Antonio Panice, uno spettacolo imperdibile per tutta la famiglia proposto in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Birba” che diffonde tra i bambini e i ragazzi la cultura del libro e il piacere di leggere e con la quale si inaugura – per il quarto anno – una bellissima Rassegna di Teatro Ragazzi all’interno della Stagione Teatrale 2022/23. Il 4 gennaio alle ore 21:15 – all’interno della Stagione Teatrale 2023/24 – da segnare in agenda c’è invece “La moglie perfetta” di e con Giulia Trippetta, un dialogo- lezione scoppiettante, ironico, vivace e brillante, un one- women show in cui l’attrice nei panni di una donna stile anni ’50 impartisce al pubblico le regole per essere o diventare una moglie perfetta.

“ABC del Natale”, il 28 dicembre, farà immergere i piccoli spettatori in un’atmosfera davvero magica: Siamo in una stalla, una stalla famosa, e quei due animali sono proprio loro: l’Asino e il Bue, con tanto di coda e orecchie. Da più di duemila anni tengono aperte le porte della loro casa e scaldano esseri umani grandi e piccini raccontando loro storie, belle e antiche. Racconto dopo racconto, Asino e Bue si accorgono che ogni parola detta, ogni personaggio evocato, pur così antico e famoso, non sempre viene riconosciuto dai piccoli spettatori che li circondano. È l’occasione quindi per tornare alle basi, per spiegare tutto daccapo, giocando con le parole e trovando modi originali e divertenti per far conoscere tutto, o quasi, di quel gran mistero. Partendo dalle cose più semplici, dall’ABC, per costruire, assieme, un alfabeto del Natale.

Il Teatro Telaio continua la sua ricerca attorno alla festa e alla ritualità del Natale, alle sue radici e derivazioni culturali, al suo significato, alle sue affinità antropologiche con feste e riti di altre culture. Se un tempo i bambini non sapevano cosa volesse dire mirra, ora in molti non sanno cosa sia l’incenso e sembrerebbe rimanere solo l’oro. “Il nostro intento è, quindi, portare in dono un po’ di oro, incenso e mirra a tutti i bambini: a quelli che, figli di altre culture e religioni, si trovano a sperimentare lo scintillio delle festività natalizie senza sapere da dove nasca e a quelli che, semplicemente, non hanno più l’occasione di ascoltare chi tramandi le tracce delle loro tradizioni.”

Dal Piccolo Teatro degli Inastabili si ricorda infine che “È ancora possibile acquistare o regalare un Abbonamento. Le formule sono tante e per tutti, anche per i bambini! Manca ancora qualche regalo per Natale?! Donate Arte, donate Bellezza, donate Teatro!”.

con: Alessandro Calabrese e Antonio Panice

strumenti musicali ideati da: Alessandro Calabrese

scenografia e ideazione costumi: Giuseppe Luzzi

costumi realizzati da: Laura Montefusco

drammaturgia e regia: Angelo Facchetti

produzione: Teatro Telaio

età consigliata: dai 4 anni

PICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI – Via Metastasio 18, Assisi (PG)

Tel./WhatsApp: 333 7853003 – info@teatroinstabili.com – www.teatroinstabili.com

