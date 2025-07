Avis Assisi, l’appello: “L’estate non fermi le donazioni”

Con l’arrivo dell’estate, come ogni anno, l’Avis Assisi lancia “un appello a tutte le donatrici, i donatori ed a ogni cittadina e cittadino di buona volontà: non dimentichiamoci di donare, di donarci. I mesi estivi sono da sempre un periodo critico per il sistema trasfusionale. Le vacanze, il caldo e la stanchezza riducono la disponibilità di molti ma purtroppo per alcuni meno fortunati le necessità non si fermano mai”.

“Ogni giorno a livello nazionale – dicono da Avis Assisi – almeno 1800 persone hanno bisogno di una trasfusione di sangue. Ed anche nella nostra Umbria, nella nostra Assisi, ogni giorno ci sono persone che necessitano di sangue e plasma: in sala operatoria, nei reparti oncologici, per chi ha malattie croniche, per chi ha subito incidenti. E tra loro potrebbe esserci anche qualcuno vicino a noi. Un piccolo gesto, che richiede poco tempo e forse un po’ di sacrificio, può significare un sorriso, la vita per qualcun altro. Donare non solo il sangue, ma anche il plasma, è fondamentale: il plasma è utilizzato per produrre farmaci salvavita, spesso insostituibili. Non aspettiamo settembre. Non aspettiamo. Doniamo ora”.

“In questa estate, malgrado il gran caldo, invitiamo tutta la comunità di Assisi, che sempre ha risposto e sta rispondendo ottimamente a questa continua necessità, a continuare nel fare la propria parte. Molti sono gli amici ed altre associazioni del territorio che ci stanno sostenendo nel promuovere la cultura del dono. Ad arttivarsi Priori della Santa Trinità durante la tradizionale Festa, la Pro Loco Viole in seno al Beerock, l’associazione Next Entertainment aps nel contesto dell’Assisi Summer Festival”.

“Questi gesti non sono solo simbolici ma vitali; testimoniano una rete civica e associativa viva, attenta e responsabile. A loro va il nostro grazie più sincero. Ma tutti noi, insieme, possiamo fare ancora di più. Chi ha già donato (e sono passati i tempi di attesa per la prossima donazione), chi lo fa abitualmente ma anche chi non lo ha mai fatto: ogni goccia è importante. Non sappiamo a chi andrà il nostro sangue ma possiamo essere certi che andrà a chi ne ha davvero bisogno.” Per informazioni, prenotazioni e per sapere come, dove e quando donare, si può contattare l’Avis Assisi: 3534313217 (WhatsApp) – 075.812025 (martedì e giovedì mattina, sabato mattina)

