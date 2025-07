Navette gratuite fino a Matteotti per i concerti di luglio e agosto

Per agevolare il grande afflusso di persone previsto per i concerti alla Rocca Maggiore in programma fra il 18 luglio e il 3 agosto 2025, il Comune di Assisi ha organizzato aree di sosta dedicate a Santa Maria degli Angeli, in prossimità del Teatro Lyrick, con un servizio navette gratuito che porterà fino a piazza Matteotti, nelle vicinanze del luogo degli eventi e viceversa. Tali parcheggi saranno aperti dal pomeriggio e fino tarda notte, nei giorni degli spettacoli, con tariffa giornaliera unica al costo di 7 euro.

Nel dettaglio, il 18, 19, 23, 24 e 25 luglio, in concomitanza con le iniziative di Assisi Summer Festival e Riverock Festival, le aree di sosta saranno attive dalle ore 17.00. Sono previste 4 navette, nelle seguenti fasce orarie:18 e 19 luglio dalle ore 18.00 alle ore 3.00; 23 luglio dalle 18 alle 00.30; 24 luglio dalle 18.00 alle 01.00; 25 luglio dalle 18.00 alle 02.30. Il 26 e 27 luglio per gli eventi clou di Riverock, i parcheggi saranno attivi dalle ore 14.00 con 5 navette che viaggeranno dalle 15.30 alle 03.00 il 26 luglio e dalle 15.30 alle 00.30 il 27 luglio. Il 1° e il 3 agosto, in occasione dei concerti di Suoni Controvento, le aree di sosta saranno aperte dalle ore 17.00 e saranno disponibili 5 navette, dalle ore 18.00 alle ore 02.00. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

