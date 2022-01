Avis Assisi, il bilancio del 2021: mille donazioni e 700 donatori attivi

Numeri in crescita rispetto al 2020 e le informazioni per donare

Mille sacche di sangue donate (ossia mille donazioni), oltre ottocento donatori iscritti e circa 700 donatori attivi, che hanno donato nel corso dell’anno, una sessantina di nuovi donatori. Sono i dati dell’anno 2021 di Avis Assisi, che vuole pubblicamente ringraziare tutti i soci/donatori che durante gli ultimi 12 mesi hanno permesso di raggiungere e superare “il traguardo fissato, e non sperato. Ciò malgrado la situazione a noi tutti ben nota che tende a distoglierci dal pensiero delle altrui difficoltà”, dice il presidente Gianmatteo Costa.

Quelli del 2021 sono numeri in alcuni casi in miglioramento rispetto a quelli del 2020: calano i donatori – al 30 novembre 2020 erano 850 – ma le donazioni 2020 erano state solo 700 (contro le 900 del 2019), e triplicano i nuovi donatori, come detto 61 contro i 24 del 2020 e i 55 del 2019. A livello regionale si sono registrate -2.570 donazioni nel 2020 e ospedali in grave carenza di scorta. Cala del 9,2% la donazione di plasma nel corso dell’ultimo anno (dati al 31 dicembre 2020). “Rimaniamo ben attivi e presenti sul territorio – dice il presidente dell’Avis Assisi – al fine di promuovere ed agevolare la donazione. Per far questo è necessaria però la collaborazione di tutta la cittadinanza assisiate per ulteriormente incrementare le presenze; il bisogno di sangue è continuo”.

Costa ricorda inoltre come “ad oggi i locali Usl adibiti ad unità raccolta sangue presso l’ospedale di Assisi siano sicuri; le prenotazioni (oramai obbligatorie) permettono agevolmente un accesso (solamente con mascherina) controllato per le donazioni dalle 7,45 alle 10,20 di mattina di ogni giovedì e venerdì nonchè dell’ultimo sabato del mese”. Coloro che vorranno continuare o intraprendere nell’anno 2022 il proprio cammino da donatore, oppure vogliano solo avere informazioni, possono rivolgersi: alla sede Avis Assisi – Piazza Chiesa nuova n.9 – 06081 Assisi il martedì, il giovedì ed il sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 e la mattina del giovedì e del sabato dalle 9 alle 12. Oppure, stessi giorni ed orari, al numero di telefono fisso: 075.812025 o al cellulare: 353.4313217 (anche Whatsapp) o alla email: [email protected] Agli stessi recapiti si può facilmente prenotare la propria donazione (via whatsapp od email è sufficiente indicare nome,cognome, data ed orario prescelti).

