Gianmatteo Costa è il nuovo presidente dell’Avis Assisi

Cambio al vertice dell’Avis Assisi, dove Gianmatteo Costa è il nuovo presidente al posto di Roberto Gubbiotti, mentre Patrizia Gaudenzi è tesoriere e Tarcisio Lombardi segretario; c’è poi un direttivo di 16 persone. L’Avis Assisi, dedicata a Franco Aristei, ha celebrato nel 2020 i 40 anni di attività, nel segno di una solidarietà frenata, ma non cancellata, dalla pandemia. Come a livello nazionale, regionale e provinciale, gli ultimi mesi sono stati pesanti e anche le donazioni e le iscrizioni, purtroppo, ne hanno risentito.

Nella giornata di ieri Gianmatteo Costa è stato ricevuto dal sindaco Stefania Proietti e dal vice sindaco Valter Stoppini nella sede del Palazzo Comunale. “Durante l’incontro – si legge in una nota del Comune – è stata sottolineata l’importanza, oggi più di ieri, della donazione del sangue concordando sulla necessita di sensibilizzare ancora di più i cittadini, in particolare i giovani, verso quello che è un vero e proprio atto di generosità. L’Avis è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 3400 sedi, i dati di quest’anno ad Assisi sono incoraggianti perchè i nuovi iscritti, nonostante i lunghi mesi di pandemia, sono in crescita e i donatori sono arrivati a quota 766 con oltre 500 donazioni fino a oggi. L’amministrazione comunale, prima di augurare buon lavoro al presidente Costa, ha ribadito l’impegno nella promozione della solidarietà in generale e in particolare, della donazione del sangue che è sempre un atto d’amore”.

Da Avis si ricorda che è possibile donare al centro di raccolta fisso sangue dell’ospedale di Assisi tutti i giovedì e venerdì, dalle ore 7 alle ore 9 (e anche l’ultimo sabato di ogni mese). Per prenotare è possibile telefonare al numero 075.812025 dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 14 alle 17.

