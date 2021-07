Defibrillatore alla gelateria Dulcinea di Bettona, a disposizione di tutti

Un defibrillatore alla gelateria Dulcinea a disposizione di tutti. È quello che hanno voluto fortemente Luca Manini e tutto lo staff di Dulcinea Gelateria. Da oggi, il defibrillatore è installato all’esterno della nota gelateria di Passaggio di Bettona. “Era da tempo che volevo farlo – ha spiegato Luca Manini – ora tutto questo è realtà. La salute è importante e per noi viene prima di tutto”.

Luca Manini non è nuovo a tali importanti iniziative in nome della salute, in passato aveva già collaborato all’installazione di defibrillatori con Comune e privati. Da inizio luglio 2021, all’ingresso di Dulcinea Gelateria, il nuovo defibrillatore installato all’interno di un apposito contenitore in nome della prevenzione della salute di tutti.

Da gennaio 2018 anche il Comune di Bettona, in collaborazione con aziende private, sta installando apparecchiature di defibrillazione in alcuni punti del territorio. E Dulcinea ha da sempre partecipato in prima linea a tali iniziative e donazioni: due nuovi defibrillatori erano stati installati alla Scuola Primaria “La Meridiana” a Passaggio di Bettona e in Piazza Cavour, al campo sportivo e alla palestra comunale, oltre che nella parete esterna della farmacia di Passaggio.

Installazioni arrivate con il sostegno di Manini, della farmacia di Passaggio di Bettona del dottor Antonio Francone e dell’amministrazione comunale di Bettona, la Pro loco di Bettona, la confraternita Madonna del Ponte, le Cantine di Bettona, l’agriturismo Il Cerreto e lo studio tecnico dell’ingegner Zietta. “Un’importante operazione – spiegava all’epoca l’amministrazione – che rientra nella campagna di sensibilizzazione sul tema grazie al supporto delle aziende citate con la collaborazione del Comune”.

