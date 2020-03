Calendimaggio di Assisi, annullata l’edizione 2020: la nota dell’Ente

Calendimaggio di Assisi, annullata l’edizione 2020. L’ufficialità arriva direttamente dell’Ente a firma del presidente Giorgio Bonamente: “In data 26 marzo il Consiglio Direttivo dell’Ente Calendimaggio, i Priori Maggiori e i Gran Cancellari delle Parti hanno effettuato una video conferenza, svoltasi dalle ore 18 alle 19.10, per un nuovo esame della situazione e per decidere sull’opportunità di annullare l’edizione 2020 del Calendimaggio. I convenuti hanno preso atto che il protrarsi di una situazione sanitaria precaria ha impedito in ogni caso una preparazione della Festa adeguata e che conseguentemente si deve rinunciare all’edizione 2020 del Calendimaggio, dichiarandola, all’unanimità, annullata per cause di forza maggiore”.

I convenuti – continua la nota dell’Ente Calendimaggio – hanno anche deliberato, con decisione unanime, di indire la prossima edizione del Calendimaggio per i giorni 5-8 maggio 2021. Il Direttivo dell’Ente, i Priori e i Gran Cancellari delle Parti assicurano i Partaioli che promuoveranno nel frattempo tutte le iniziative, in rete e – appena possibile – in presenza, per mantenere vivi lo spirito di partecipazione e di competizione che anima la Festa”.