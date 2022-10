Calendimaggio di Assisi 2023-2025, Magnifica e Nobilissima rinnovano le loro cariche: i nomi dei candidati

Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra sono pronte a rinnovare i loro consigli e di conseguenza le massime cariche sociali per il triennio del Calendimaggio di Assisi 2023-2025.

Per la Magnifica Parte de Sotto, i candidati in corsa per le cariche del Calendimaggio di Assisi 2023-2025 sono Vanessa Capocchia, Luca Chiavini, Lorenzo Ciammarughi, Caterina Costa, Giacomo Cova, Daniele Cuccagna, Massimiliano Della Vedova, Angelita Fioretti, Elena Giancarlini, Daniela Gorietti, Enrico Maccabei, Sergio Maccabei, Monica Manichini, Stefania Manini, Tommaso Marani, Fabio Martellini, Valentina Migneco, Michele Paoletti, Federico Passeri, Marco Piermaria, Cristian Principale, Tiziano Ragni, Gabriella Rossi, Emanuele Santarelli, Paola Santoni, Roberto Simonelli, Emanuele Tirilli, Giovanni Abbati, Chiara Aristei, Matteo Bisogno, Tiziana Borsellini, Lorenzo Brizi, Valentina Brufani.

Per la Nobilissima Parte de Sopra i candidati alle cariche del Calendimaggio di Assisi 2023-2025 sono: Fefè Lorenzo, Franchi Maurizio, Frascarelli Pietro, Jengo Alessandra, Lunghi Lavinia Maria, Mancinelli Carla, Mancinelli Gregorio, Mariani Annalisa, Mariucci Daniele, Matteucci Valentina, Pelacchi Aleardo, Pelacchi Simonetta, Roscini Vitali Nadia, Rossi Lucio, Rufinelli Alessandro, Sannipola Martina, Scilipoti Francesco Maria, Sensi Fabrizio, Sensi Maria Grazia, Sensi Tiziano, Sgargetta Lorenzo, Simonelli Luciano, Simonelli Paolo, Smorto Pietro, Sorbelli Giancarlo, Sorbelli Marinella, Speziali Massimo, Tacconi Azzurra, Tirilli Michele, Vallesi Andrea, Venarucci Paolo, Aisa Elisabetta, Aisa Massimiliano, Andronico Luna Chiara, Aristei Lorenzo, Aristei Marco Conforto, Bocconi Gabriella, Borrini Alessandra, Borrini Francesco, Buzzi Chiara, Buzzi Luisa, Casagrande Moretti Daniele.

Sia per Sopra che per Sotto potranno esercitare il diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nell’elenco dei Partaioli attivi e che siano in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. La regolarizzazione del pagamento potrà essere effettuata anche presso il seggio elettorale. Sarà possibile esprimere fino a un massimo di 20 (venti) preferenze. Risulteranno eletti i 30 (trenta) candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, sarà eletto il candidato più anziano in età. Non è ammesso il voto per delega. I partaioli della Magnifica Parte de Sotto possono votare al piano terra della Torre Civica dalle 14 alle 20 di sabato e domenica dalle 9 alle 20. I partaioli della Nobilissima Parte de Sopra possono votare sabato alle 14 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20 nella sede dell’Ente Calendimaggio.

