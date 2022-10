Con Papa Francesco, contro la guerra per costruire la pace: incontro ad Assisi

Iniziativa sabato 8 ottobre dalle 10 alle 17, obiettivo non far cadere nel vuoto l'appello del pontefice per cessare il fuoco

Sabato 8 ottobre 2022 si svolgerà ad Assisi un incontro nazionale intitolato “Con Papa Francesco, contro la guerra per costruire la pace”. L’incontro, organizzato dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, si terrà presso la sala stampa del Sacro Convento di San Francesco, dalle ore 10.00 alle 17.00.

“Il drammatico appello che Papa Francesco ha lanciato domenica scorsa per fermare l’escalation della follia in Ucraina – spiegano i promotori di “Con Papa Francesco, contro la guerra per costruire la pace” – non deve cadere nel vuoto. Cosa possiamo fare? Come possiamo fronteggiare le enormi sfide che incombono? Come possiamo ricostruire un serio impegno di cittadini e istituzioni per la pace? Dopo otto anni e otto mesi di guerra in Ucraina e nessuna seria iniziativa di pace, mentre il popolo ucraino continua a morire e a subire indicibili sofferenze, mentre la crisi economica e sociale si sta facendo sempre più drammatica, mentre la radicalizzazione dello scontro globale sta compromettendo la possibilità di fronteggiare tutte le grandi sfide poste dalle catastrofi climatiche, dalle pandemie, dalle migrazioni e dal continuo aumento delle disuguaglianze, appare sempre più necessario dare nuovo slancio all’impegno per costruire una coscienza, una cultura e una politica della pace. La via della pace che Papa Francesco sta indicando ai credenti e non credenti di tutto il mondo, con magistrale fermezza e coerenza, è la dimostrazione che un’alternativa esiste, che c’è un’altra strada e che la dobbiamo percorrere assieme”.

All’incontro “Con Papa Francesco, contro la guerra per costruire la pace” intervengono tra gli altri: fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi; Stefania Proietti, Sindaca di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia; Marco Tarquinio, Direttore di Avvenire; Andrea Tornielli, Direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede; Valerio De Cesaris, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia; Roberto Rettori, delegato del Rettore dell’Università di Perugia; Rosy Bindi, già Ministra della Sanità; Marco Mascia, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di Padova; Claudio Martini, già presidente della Regione Toscana; Bianca Pomeranzi, già membro del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne (Cedaw); Silvana Amati, Presidente Istituto Gramsci Marche; Mario Galasso, Direttore Caritas Emilia Romagna; Elena Pasquini, Giornalista; Giampiero Griffo, Human Rights Defender Disabled Peoples’ International; Roberto Savio, Fondatore OtherNews; Stefano Cecconi, Rete Salute Welfare Territorio; Andrea Ferrari, Presidente del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani; Enzo Nucci, Corrispondente Rai a Nairobi; Guido Barbera, Presidente Cipsi; Francesco Cavalli, Direttore gruppo Icaro; Aluisi Tosolini, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace; Carlo Menichini, Dirigente scolastico IIS “M.Polo–R.Bonghi” di Assisi; Fabiana Cruciani, Dirigente scolastica ITTS “A.Volta” di Perugia; Maurizio Mangialardi, Consigliere Regione Marche; Alessandro Ventura, Presidente La Locomotiva; Alessandra Morelli, esperta di politiche umanitarie; Silvana Dotti, IC John Lennon di Sinalunga; Jose Carrasso e Enrico Sitta, IC Modena 10; Firat Karaaslan, Mediatore culturale; Ilaria Malfatti, Regine Kevale Miemoukanda Santou, Alessia Brighigna, Giulia Bartocci, Mateo Sebastian Luzuriga, giovani in servizio civile; Tancredi Marini, Federico Tessarin, Elena Belia, Marco Zucchetta, volontari della PerugiAssisi; Flavio Lotti, Coordinatore della Marcia PerugiAssisi e molti altri…

