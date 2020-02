Carnevale 2020 ad Assisi, gli eventi delle Parti e delle associazioni

Il Carnevale 2020 ad Assisi si festeggia con le Parti del Calendimaggio, Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, e con alcune associazioni di Santa Maria degli Angeli. Tre appuntamenti distinti, per grandi e piccoli.

Ad aprile le danze è la Nobilissima Parte de Sopra che dà appuntamento, domenica 16 febbraio, alla Sala delle Volte, dalle ore 16.00 per festeggiare insieme il “Carnevale dei Piccoli Mammoni”!!! In programma giochi e animazione, “Sono graditi dolci, salati, bibite e… maschere!!!”, l’invito. L’ingresso è a offerta libera.

Sabato 22 febbraio tutte le associazioni angelane si sono unite per questo veglione in maschera dedicato a tutti, anche alle famiglie. Appuntamento dalle 20.30 al Country Cafe, iniziativa aperta al pubblico (ma con un biglietto di ingresso; bimbi gratis fino a 12 anni). A organizzare l’iniziativa la Pro loco di Santa Maria degli Angeli, l’associazione Se’ de J’Angeli se… Aps, l’Associazione dei Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, i Rioni Fornaci, Ponte Rosso e del Campo, oltre alla Compagnia In.

Infine, la Magnifica Parte de Sotto festeggia il Carnevale 2020 ad Assisi domenica 23 febbraio 2020 dalle 16 nella sede di Parte in via Fortini. La magnifica festa di carnevale dei bambini prevede musica, balli, giochi e merenda con i dolci di carnevale. L’animazione è by Ciucci and friends. “Aspettiamo tutti i bambini in maschera, non mancate”.