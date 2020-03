Cena delle Nobilissime Donne 2020, Parte de Sopra festeggia l’8 marzo

La Nobilissima Parte de Sopra festeggia la ricorrenza della Festa della donna con la Cena delle Nobilissime Donne 2020. L’appuntamento è per domenica 8 marzo al Ristorante Il Menestrello (in via San Gregorio) alle ore 20. Le prevendite della cena delle Nobilissime Donne 2020 sono disponibili fino al 6 Marzo. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, Nadia 3333635466 7 Alessandra 3451884144. “Tutte le partaiole – conclude la nota – sono invitate a partecipare”.

Di seguito lo ‘stornello’ di presentazione della Festa delle Nobilissime Donne 2020.

“Di Marzo, quando lo verno fiorisce

in dolce Primavera

sol si puote celebrare la creatura

che Vita è e vita crea:

la Donna, ch’è signora d’esta terra,

Regina di pace, che mai teme guerra,

Nobilissima, che da Piazza Nova a San Rufino

al Mammone indica luce e cammino.”

Il menu della serata

Antipasto misto

Filetto di suino alla cipolla di cannara con contorno

Dolce Mimosa

Acqua e Vino

—

La Giornata internazionale dei diritti della donna ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti d’America a partire dal 1909. In alcuni paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922. Specialmente in passato e ancora oggi dall’Unione donne italiane e nell’accezione comune viene chiamata Festa della donna.