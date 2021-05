Chiara Silvestrucci ha ricevuto il premio Samaritano 2020 (foto)

Chiara Silvestrucci ha ricevuto il premio Samaritano 2020 oggi, con una cerimonia nella Sala della Conciliazione. Dopo l’annullamento della manifestazione a ottobre 2020 per motivazioni legate al l’emergenza sanitaria, finalmente dunque la Pro loco di Petrignano ha potuto premiare la giovane nocerina. Alla manifestazione ha infatti partecipato anche il sindaco di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi.

La Commissione esaminatrice dei casi ha scelto di premiare il gesto di grande solidarietà e amore verso il prossimo che ha visto protagonista la giovane Chiara Silvestrucci che, mentre rientrava da una giornata al mare lungo la SS77, si è accorta di due motociclisti che giacevano sull’asfalto in gravissime condizioni. Si è prontamente fermata e ha chiamato i soccorsi attendendoli. “Sono stati minuti interminabili” ricorda Chiara che, nei giorni seguenti, ha provato in ogni modo ad avere notizie delle due persone coinvolte. La premiazione è rivedibile sui canali social del Premio Samaritano e della Pro loco di Petrignano.

Il gesto di Chiara Silvestrucci richiama quello compiuto nell’ottobre 1972 dal Giancarlo Tofi, che soccorse coraggiosamente un ciclista caduto lungo la SS147 che congiunge Petrignano d’Assisi a Bastia. Mentre Giancarlo cercava di chiedere aiuto agli automobilisti in transito, una macchi na a forte velocità lo investì in pieno. Alcuni cittadini di Petrignano, a ricordo di Giancarlo e di tutte le vittime della strada, pensarono quindi di istituire un premio da assegnare ogni anno a una persona che, dietro segnalazione di enti, autorità, forze di polizia e stampa, si fosse distinta per un gesto di coraggio e solidarietà stradale. Il trofeo venne denominato “Il Samaritano” in riferimento alla parabola evangelica e dunque ai valori universali di altruismo e amore per il prossimo. Dal quando è rinato, nel 2018, è dedicato anche al petrignanese doc Bruno Batori, tra gli ideatori del premio e scomparso proprio in quel periodo.

