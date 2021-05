Nutella®, nel contest per i barattoli di “Ti amo Italia” anche Assisi e Spello

Anche Assisi e Spello, oltre ad altre immagini di luoghi dell’Umbria, in concorso per il contest di Nutella®, che ha chiesto ai consumatori di ispirare la nuova limited edition candidando quei luoghi che li stupiscono, che amano particolarmente e li rendono orgogliosi. Anche quest’anno Nutella® infatti celebrerà la meraviglia del nostro Paese con la nuova edizione di “Ti amo Italia”.

E’ possibile votare le 84 immagini presenti per decidere quali di queste saranno raffigurate sui vasetti di Nutella®. Fra loro anche Assisi e la vicinissima Spello. La votazione si svolgerà online, dal 24 maggio al 6 giugno inclusi, rivolta a utti gli utenti che potranno esprimere la propria preferenza, senza necessità di registrarsi al sito o ai canali social network di Nutella®.

Le fotografie più votate saranno raffigurate sui vasetti della prima Limited Edition ispirata dai consumatori che i consumatori potranno trovare ed acquistare nei punti vendita dal prossimo ottobre. “A partire dal 24 maggio e fino 6 giugno – si legge nel sito ufficiale – gli utenti potranno visionare un totale di 84 immagini raffiguranti luoghi italiani esprimendo la propria preferenza tra 1 delle 2 due immagini che appariranno di volta in volta. Sarà possibile votare sul sito www.nutella.it o sui social (Instagram Stories e Facebook Feed)”.

“Le votazioni sui social network saranno gestite mediante inserzioni pubblicitarie, non direttamente visibili sui canali di Nutella®, ma distribuite unicamente tramite contenuti sponsorizzati, proposti in base a pianificazioni editoriali. Per qualsiasi informazione o chiarimento – conclude la nota al sito nutella.it – in merito all’attività, il consumatore potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 800.90.96.90”.

