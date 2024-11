Comitato Davide Piampiano, cena di beneficenza il 3 dicembre

Con il ricavato saranno acquistate attrezzature sanitarie per il Serafico e per il laboratorio di informativa del corso di laurea sul turismo

Le feste non fermano l’attività del comitato Davide Piampiano che ha organizzato una cena di beneficenza con il cui ricavato saranno acquistate attrezzature sanitarie per il Serafico e per il laboratorio di informativa del corso di laurea sul turismo.

Come noto il “Comitato Davide Piampiano”, presentato l’11 gennaio 2024 , in occasione del primo anniversario della morte del giovane, all’interno del Convegno ”Innovazione digitale e turismo: dalla visione di Davide un progetto per la formazione turistica”, è nato per offrire un sostegno concreto per i giovani che scelgono la facoltà di laurea in economia e management del turismo. Nello specifico sono finanziati alcuni progetti e organizzte iniziative sul turismo, ma anche offrendo borse di studio a ragazzi particolarmente meritevoli.

L’obiettivo, come da statuto, è infatti “promuovere e favorire il sostegno di giovani per lo sviluppo e la realizzazione di progetti e di iniziative di qualsivoglia natura che favoriscano il turismo, anche tramite l’organizzazione di convegni ed eventi, la promozione di corsi di formazione, il finanziamento dei progetti meritevoli e l’eventuale assegnazione di borse di studio”, ma anche di “effettuare e promuovere ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzare eventi sportivi di utilità pubblica”, ed eventi e iniziative di altro tipo che promuovano e diffondano il volontariato, senza escludere la beneficenza.

È proprio il caso della serata del 3 dicembre, in scena a Villa Charme di Colcaprile. “Sarà un’occasione per incontrarci – spiegano gli organizzatori – e per dare un nostro contributo a chi ne ha più bisogno. L’intero ricavato della serata sarà utilizzato per l’acquisto di attrezzature necessarie all’Istituto Serafico di Assisi e al laboratorio di informatica presso l’università degli Studi di Perugia, corso di laurea e management del turismo di Assisi”, fa sanno sapere in particolare la famiglia di Davide (i genitori Catia e Antonello, la sorella Valeria) e i membri del Comitato. Tra le iniziative organizzate in passato, la partita di calcio con i proventi andati all’associazione “Con Noi” per le cure palliative e al canile di Ponterosso, ma anche donazioni di sangue e uova portate al Serafico.

