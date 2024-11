Meteo Assisi 29 novembre – 1 dicembre 2024: ancora freddo e possibile neve

Le previsioni meteo del weekend - anche per l'Umbria - di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 29 novembre – 1 dicembre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori,

altra potremmo dire ennesima settimana tra il gran freddo arrivato in modo “missilistico” tra sabato e lunedì scorsi già martedì completamente azzerato e la mitezza degli ultimi giorni con sbalzo termico incredibile! E nel fine settimana in arrivo? Novamente giù le temperature di molti gradi su valori da pieno inverno. Ci sarà la possibilità tra domani sabato e dopodomani domenica di rovesci di neve fino a bassa quota su centro e soprattutto est regione. Difficile dire al momento quanto sarà l’accumulo al suolo già a quote medie di 500-600 m comunque vedremo finalmente imbiancate le nostre montagne come è giusto che sia in questo periodo dell’anno:

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 29 novembre – 1 dicembre 2024:

Oggi Venerdì: giornata serena al più poco nuvolosa, dopo le piogge della notte infatti il cielo tenderà ad aprirsi ed arriveranno tesi venti di grecale nord-est e le temperature subiranno un brusco calo. Coprirsi molto bene già dal tardo pomeriggio ed in serata si farà sentire il freddo

domani sabato: giornata nuvolosa con nevicate moderate in appennino ed est regione fino a 500-600metri di quota, possibili sconfinamenti più ad occidente delle precipitazioni a tratti che andranno ad interessare anche il cuore della regione con pioviggini in pianura e venti molto freddi che accentueranno di molto la sensazione di freddo! NB possibili leggere variazioni in termini di precipitazioni su centro regione per la delicatezza della previsione sulla nostra umbria in questi casi)

domenica infine: il tempo resta variabile tra momenti di sole e della nuvolosità di passaggio. Più chiuso ad est regione con le ultime residue nevicate, più aperto su centro ed ovest regione. Molto freddo

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un nuovo ritorno a temperature più miti. Ennesimo sbalzo termico. Attenzione copritevi bene!

Auguriamo a tutti voi le gioie più grandi e di trascorrere giornate piacevoli

A presto!

