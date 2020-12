Compagnia Cavalieri del Colle Paradiso presenta la pubblicazione del gran maestro emerito Giuseppe Marini

Mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 17 la Compagnia Cavalieri del Colle Paradiso presenterà in diretta streaming dalla Sala della Spogliazione dell’omonimo santuario la pubblicazione del gran maestro emerito Giuseppe Marini. In collaborazione con il Comune di Assisi e l’associazione della Cavalcata di Satriano, l’incontro sarà moderato dal cavaliere Carlo Menichini alla presenza dell’autore Giuseppe Marini ed interverranno in presenza ed in remoto il vescovo di Assisi Domenico Sorrentino, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il parroco di San Rufino Don Cesare Provenzi, Giovanni Zavarella, il gran maestro della compagnia Guerino Merola.

“Un corposo diario ricco di immagini in cui ogni elemento rimanda direttamente ad un episodio vissuto” – afferma Guerino Merola. “Attraverso i ricordi del Gran Maestro Emerito Giuseppe Marini, la storia della Compagnia Cavalieri del Colle Paradiso riprende vita e riporta davanti al nostro sguardo tanti volti e tante storie che molti di noi neanche conoscevano o che non ricordavano più. Una storia che ci appare familiare attraverso luoghi a noi cari e ad appuntamenti che oramai sono diventati irrinunciabili non solo per i Cavalieri ma per l’intera comunità di Assisi. Rileggere le origini e la storia di questi appuntamenti, come la cavalcata di Satriano o la notte di sant’Annessa, ci aiutano a viverli con ancora più emozione e partecipazione” – dice Don Cesare Provenzi.

“Si tratta di un prezioso volume che mentre narra, con ricchezza di particolari la nascita e lo sviluppo della benemerita Associazione di uomini di buona volontà in Assisi, dall’altro offre uno spaccato di rara idealità e di profonda religiosità della gente che vive privilegiata nella città che dette i natali a Francesco, Chiara e Gabriele” – così il prof. Giovanni Zavarella.

La diretta della presentazione sarà visibile sulle pagine Facebook della Diocesi di Assisi e della Compagnia dei Cavalieri.