Maltempo in Umbria, oltre 3.000 utenze elettriche fuori uso

Secondo i dati in possesso della Protezione civile, oltre 3000 utenze elettriche nella giornata di ieri sono state messe fuori servizio dal maltempo in Umbria che si è abbattuto su gran parte della Regione. Intanto ad Assisi continua la conta dei danni: in via della Cooperazione, come da foto arrivate alla redazione di AssisiNews, diversi i cipressi schiantati dal vento. Quello delle piante pericolanti nella zona era peraltro un problema già sollevato da alcuni residenti tramite AssisiNews.

Tornando alla nota di Palazzo Donini, “Annunciato dal Centro Operativo regionale di Foligno, il maltempo è imperversato su gran parte dell’Umbria e, in vari comuni è venuta a mancare l’energia elettrica – ha affermato l’assessore regionale con delega alla Protezione Civile, Enrico Melasecche, che, interessato da vari consiglieri regionali e dai sindaci, ha seguito personalmente le operazioni di ripristino delle utenze, anche durante la partecipazione al consiglio regionale, durato tutto l’arco della giornata.

“Da Gubbio a Ferentillo a Bevagna. Alcune abitazioni – ha aggiunto Melasecche a proposito del maltempo in Umbria – sono state dotate di generatori elettrici quando non è stato possibile il ripristino in nottata e l’erogazione ordinaria. Gli interventi stanno tuttora proseguendo per riportare alla normalità la situazione. Voglio ringraziare l’ENEL ed in particolare l’Ufficio relazioni istituzionali – ha sottolineato l’assessore – che si è posto a disposizione per fare da tramite con le squadre che intervenivano sui vari territori, aumentate per l’occasione di quattro unità, per cercare di ridurre al minimo indispensabile i tempi di attesa che, in alcune frazioni, si sono protratti anche di varie ore”.