Il coro TordandreaINcanto chiude la stagione con il concerto dell’Epifania

Il coro TordandreaINcanto può essere definito a tutti gli effetti il “coro delle feste”: la sua peculiare particolarità è quella di esibirsi principalmente in occasione delle festività natalizie, con qualche rara eccezione per quelle pasquali. Ormai da anni – spiega il Maestro Antonello Belli – questa tradizione si ripete puntualmente quando agli inizi di ottobre la Direttrice del coro, la Maestra Elisa Tonelli, convoca il suo gruppo di cantori estendendo ogni volta la chiamata anche a tutti coloro che avessero voglia di cimentarsi nel canto corale.

Non ci sono limiti di età, norme o prescrizioni di alcun genere, tutti possono far parte del coro TordandreaINcanto, l’importante che amino e siano legati affettivamente a Tordandrea. Per questa ragione i componenti del coro sono sia residenti del paese che di altre località vicine, i quali spinti dalla voglia di stare insieme in amicizia si sottopongono volentieri a grandi sacrifici, anche di natura logistica, per partecipare alle numerose prove serali.

Ecco chi sono le persone che compongono il coro TordandreaINcanto edizione 2019-2020:

SOPRANI

Brunella Belli, Virna Bizzarri, Ines Capitanucci, Alessandra Marzi, Francesca Marzi, Marylena Massini, Ada Nocco, Nadia Papa, Elisabetta Ruti, Patrizia Turcarelli.

CONTRALTI

Letizia Almaviva, Silvia Belli, Paola Grini, Donatella Muraioli, Italia Papa, Federica Partenza, Aurora Petrini, Eugenia Piobbico, Tiziana Servoli, Giuseppina Sorignani, Margherita Venturini.

TENORI

Walter Almaviva, Tommaso Bizzarri, Carlo Chiavoni, Damiano Chiavoni, Fulvio Chiavoni, Daniele Ciotti, Claudio Papa, Paolo Selleri.

BASSI

Antonello Belli, Roberto Belli, Artemio Pieri, Danilo Piobbico, Paolo Pozzoli, Massimiliano Simonetti, Federico Tagliolini.

Tra le ultime esibizioni del coro TordandreaINcanto va ricordata quella 13 dicembre 2019 al Concerto di Natale organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia, dove ha condiviso la serata e gli applausi del numeroso pubblico con lo storico coro “Voci dal mondo” composto da studenti italiani e stranieri del prestigioso ateneo perugino.

Il 6 gennaio con il Concerto di Epifania, eseguito nella Chiesa Parrocchiale di Tordandrea, il Coro ha chiuso la sua stagione concertistica. Sono stati eseguiti famosi canti classici del periodo natalizio e della tradizione cristiana oltre a prime esecuzioni assolute; un programma molto apprezzato dal pubblico, numerosissimo come nelle passate edizioni, I brani sono stati brillantemente presentati da Monica Rosati, e accompagnati magistralmente da Michele Rosati con la sua chitarra. Con questa esibizione si chiudono le festività natalizie della comunità di Tordandrea e, come sempre, il suo coro si è dato appuntamento al prossimo mese di ottobre per dare inizio alla nuova stagione concertistica 2020/2021.