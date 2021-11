Digipass Assisi, sabato 27 novembre incontro su nuovi servizi e funzioni

Sabato prossimo, 27 novembre alle ore 11, si terrà presso la sede del Palazzetto del Capitano del Perdono di Santa Maria degli Angeli un incontro pubblico dedicato alle attività del DigiPass Assisi, sportello di facilitazione digitale a disposizione della comunità. L’appuntamento rivolto alla cittadinanza e alle associazioni sarà un momento di informazione sui servizi offerti proprio dal DigiPass. In particolare, ci sarà un focus sulle nuove funzioni del portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Dal 15 novembre è infatti possibile per ogni cittadino accedere alla piattaforma tramite SPID, Carta di identità elettronica e Carta Nazionale dei Servizi (CNS), per scaricare gratuitamente e in autonomia i propri certificati anagrafici e quelli del proprio nucleo familiare.

Il Comune di Assisi è inserito nella piattaforma dal 2019 e come detto dal 15 novembre anche per i cittadini della nostra città è possibile accedere gratuitamente all’Anpr. Oltre a dare un forte segnale di ripartenza del DigiPass Assisi dei cinque Comuni della Zona Sociale 3 (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica), sarà un’ottima occasione per immaginare nuovamente insieme le sue potenzialità, partendo sempre dalle necessità dei cittadini. All’incontro saranno infatti presenti Sindaci e delegati dei cinque comuni proprio per avviare questo dialogo con i cittadini presenti sul tema del digitale. Per partecipare all’evento è obbligatorio prenotare telefonando al numero 075- 8138448 o inviando una mail all’indirizzo [email protected] L’accesso al Palazzetto è consentito solo con Green Pass.

Intanto domani, giovedì 25 novembre 2021, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite, al Digipass Assisi si terrà una tavola rotonda con tutti i soggetti e le organizzazioni del terzo settore e del volontariato che, a livello territoriale, in forme e modi differenti, si occupano di accoglienza di donne e minori. “Il fenomeno della violenza maschile contro le donne – ha affermato l’assessore alle pari opportunità Veronica Cavallucci – è un crimine che attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli di istruzione, di reddito, tutte le fasce di età e rappresenta la manifestazione più brutale della disparità storica nei rapporti di forza tra i generi. Il sostegno e la protezione delle donne e dei bambini/bambine che hanno vissuto o che vivono nella violenza in ambito domestico devono diventare una nostra priorità. Una priorità che richiede un intervento coerente, integrato e costante che deve coinvolgere tutti gli attori della comunità territoriale, per consentire alla donna di seguire un effettivo percorso di uscita dalla violenza. Oggi più che mai, in una situazione aggravata anche dalla pandemia, riteniamo opportuno non solo “celebrare” una giornata importante ma restituirgli un valore di concretezza e di azione vera”. All’iniziativa promossa dal Comune parteciperanno le assessore della zona sociale 3, le assistenti sociali dei comuni interessati (oltre Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) e le associazioni che si occupano della violenza di genere. La tavola rotonda si terrà domani pomeriggio, dalle 16 in poi, presso il Digipass di Santa Maria degli Angeli.

Sempre domani lo Spi Cgil dell’Umbria, insieme al suo coordinamento donne, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizza ad Assisi un incontro, al quale prenderanno parte alcune donne afghane accolte in Italia, per riportare l’attenzione sulla loro lotta per diritti e libertà. La situazione delle donne in Afghanistan continua ad essere drammatica, ma su di loro si sono spenti i riflettori, segnala la Cgil. L’appuntamento è per domani, giovedì 25 novembre, ad Assisi, presso la Domus Pacis alle ore 15.30.

Oltre alla testimonianza diretta delle rifugiate sono previsti i contributi di Oriana Casciani, responsabile coordinamento donne Spi Cgil Umbria, Antonella Garofalo, del Coordinamento italiano sostegno donne afghane, Livia Trigona, presidente dell’associazione Omnes, Brunetta Bellucci, coordinatrice Emergency per l’Umbria, Stella Cerasa, della Caritas diocesana di Perugia, Silvia Redicolo, della fondazione Pangea Onlus, e Mina Cilloni, responsabile del coordinamento donne dello Spi Cgil nazionale.

