I direttori di coro italiani ad Assisi per l’assemblea generale

Il giorni 17 e 18 ottobre 2020 si terrà in Assisi l’Assemblea Generale che chiude il primo anno di attività della nuova Associazione Nazionale di categoria dei Direttori di Coro Italiani. L’Associazione Nazionale Direttori Coro Italiani è un Associazione Professionale di Categoria. Nasce con lo scopo di mettere in rete i direttori di coro italiani, per favorire lo scambio di competenze, la condivisione di esperienze e di iniziative. Riteniamo che ogni crescita passi attraverso lo scambio di relazioni interpersonali, e che ogni realtà può confrontarsi con altre, non solo per darne visibilità, ma soprattutto per cogliere quegli elementi di novità e di conferma che servono a maturare una evoluzione umana e artistica.

“Gli obiettivi principali dell’A.N.D.C.I. – spiegati il Presidente Roberto Maggio – sono quelli di favorire una elevata qualificazione professionale, anche in ambito internazionale, dei direttori di coro, promuovendo l’attività di ricerca, di pratica e di formazione nel settore corale in ambito nazionale ed internazionale, a prima volta anche l’Italia ha la sua associazione dei direttori di coro. Una lacuna gravissima che è stata da poco colmata. Testimonianza ne è che appena nata l’associazione ha avuto immediato riscontro: oltre 150 iscritti nei primi mesi di attività, nonostante il lockdown del Covid-19. Tutti i soci hanno messo a disposizione la propria professionalità, gratuitamente, per offrire una bagaglio di saperi a disposizione non solo dei fruitori del mondo corale, ma di tutti coloro che operano nel campo della educazione musicale in generale e nello specifico di quella corale”.

Dalla sua fondazione, l’Andci ha creato un archivio multimediale – la sezione Educational, accessibile sul proprio sito internet – che permette a tutti di fruire gratuitamente e liberamente della produzione artistica dei maestri associati, nell’ottica di rendere davvero la cultura corale patrimonio di tutti. Si tratta di una scommessa, che sottolinea la possibilità e la libertà di “dare” e di “ricevere” attraverso uno scambio aperto dei saperi di ognuno. Moltissimi di noi si sono da subito prodigati per offrire sotto forma di video – adattandosi alle esigenze contingenti di produzione, diffusione e fruizione della cultura musicale – tantissimi contributi educativi e artistici: spunti di discussione e riflessione da rendere disponibili a tutti, attraverso la rete internet e i social. Gli incontri con gli autori, le interviste, il progetto “Andci Junior”, le lezioni di vocalità e quelle sulla tecnica di direzione, gli “sguardi sul medioevo” e in particolare Le Cappelle Musicali – una realtà storicamente e culturalmente importante quella delle corali che hanno nel servizio liturgico la loro principale espressione artistica. Un materiale capace di implementare significativamente quella formazione permanente dei direttori di coro, che riteniamo importante per la crescita qualitativa, umana e artistica, della coralità italiana in campo internazionale.

L’Andci oggi si propone come associazione di categoria di tutti coloro che hanno voglia di collaborare e dare il proprio contributo alla crescita professionale dei maestri di coro e della cultura corale nel suo insieme, senza preclusioni: un’associazione autonoma e pluralista, aperta anche a collaborazioni istituzionali. Ne sono esempio le partnership già avviate con alcune associazioni di pari grado – come la Swedish Association of Choral Conductors e la Turkish Polyphonic Choral Association – da cui presto scaturiranno importanti occasioni di scambio e formazione per i nostri direttori, e altre ancora – con autorevoli istituzioni – che a breve saranno presentate.

L’ANDCI, infine, si presenta al pubblico anche attraverso la rivista DIRIGO: un nostro biglietto da visita, capace di esprimere appieno – nella veste grafica e nei contenuti – la qualità che connoterà la Associazione Nazionale dei Direttori di Coro Italiani nel futuro. Nelle due giornate sono previste, oltre ai lavori assembleari, attività di formazione, incontri con Personaggi illustri della coralità nazionale, Concerti di musica sacra con i cori: Armoniosoincanto diretto dal M° Franco Radicchia, Laudesi Umbri di Spoleto e Corale Porziuncola diretti dal M° P. Matteo Ferraldeschi, e il Coro Città di Roma diretto dal M° Mauro Marchetti. inoltre sessioni di studio corale con brani originali per coro.