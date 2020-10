Mazza da baseball e spray urticante nell’auto, 20enne denunciato dai carabinieri

Per il giovane anche il ritiro della patente di guida; a Bastia 7 giovani segnalati come assuntori

Girava in auto con una mazza da baseball e spray urticante, oltre a guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per questo un giovane 20enne di Deruta è stato denunciato, nell’ambito dei controlli anti movida disposti dal Comando Provinciale CC di Perugia la scorsa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica della guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti un 20enne di Deruta.

Il giovane è stato fermato a bordo della propria autovettura durante un controllo alla circolazione stradale nel centro cittadino della frazione di Petrignano e, sin da subito, ha evidenziato nervosismo, difficoltà a parlare. Tutte sintomatologie riconducibili – si legge nella nota dei carabinieri assisani, guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli – a un evidente stato di alterazione psicofisica, pertanto è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti del caso, rifiutando seccamente ogni possibilità.

Nella circostanza i militari decidevano di effettuare più approfonditi controlli procedendo ad una perquisizione veicolare e rinvenendo, abilmente occultato sotto il sedile del conducente, una mazza da baseball e spray urticante. Oltre al bastone in metallo lungo circa 85 cm., il giovane aveva anche un manganello telescopico, di cui non è riuscito a spiegare il possesso. Oltre alla denuncia, per lui, anche il ritiro della patente di guida.

Nell’ultimo fine settimana, i militari della stazione carabinieri di Bastia Umbra, nel corso dei servizi predisposti alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, procedevano al controllo di alcuni punti di aggregazione della città. I militari hanno controllato circa 60 persone. Durante un controllo ad un circolo ricreativo veniva notato un gruppo di ragazzi con atteggiamento sospetto, sette di loro sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia. Il complessivo dello stupefacente recuperato e sequestrato nel corso dei controlli è di circa 18 grammi. Durante i medesimi controlli veniva deferito all’A.G. un extracomunitario gravato dalla misura del foglio di via obbligatorio nel Comune di Bastia Umbra per anni tre.