Dona con il cuore 2023, donare il sangue è naturale, premiate le scuole vincitrici del concorso Avis

Svelati sabato mattina i vincitori di “Dona con il cuore 2023, donare il sangue è naturale”, il premio arrivato alla nona edizione e organizzato dall’Avis di Assisi Franco Aristei. L’iniziativa ancora una volta ha avuto successo grazie all’impegno e all’entusiasmo degli studenti supportati dagli insegnanti.

A vincere per la scuola primaria la classe V A Sant’Antonio Assisi 1 (primo posto con “Una composizione davvero suggestiva con I ragazzi che alzano in alto verso il mondo questo grande cuore pieno di gocce di sangue”) e la classe V B annessa al Convitto Nazionale (secondo posto con “Un pacco regalo perché donare è soprattutto un grande regalo. Donare sangue è naturale”), mentre per la scuola secondaria di primo grado il vincitore è la classe 3 C Galeazzo Alessi – Istituto Comprensivo Assisi 2 (“Poesia profonda e ricca di contenuti. Un testo collettivo per dire che la donazione è un bene di tutti”). Per la scuola secondaria di secondo grado il primo premio di “Dona con il cuore 2023, donare il sangue è naturale” va alla classe IV F del liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale (“Attraverso la storia dell’arte si sono voluto ricordare i vari significati della donazione nel corso dei secoli. Un messaggio che poi ci porta oggi alla donazione del sangue”) e il secondo alla IV D sempre dello scientifico assisano (“Il dono della vita come metafora attuale del donare sangue”). Menzioni infine per la IV B Enogastronomia (“Come i cibi alimentano il corpo così i donatori alimentano la vita”) e la IV B Servizi Sala e Vendita (“Il cocktail della vita a base di succhi di frutta e acqua tonica”), entrambe classi dell’Istituto Alberghiero di Assisi.

Alla cerimonia di premiazione di “Dona con il cuore 2023, donare il sangue è naturale”, che si è tenuta alla Sala della Conciliazione, erano presenti il presidente della sezione di Assisi dell’Avis Gianmatteo Costa, il vicesindaco della città Valter Stoppini, l’assessore alle politiche sociali del Comune assisiate Massimo Paggi, il presidente dell’Avis provinciale Giorgio Meniconi, Cynthia Aristei e collegato dall’assemblea nazionale dell’Avis a Bellaria-Igea Marina, il presidente regionale Enrico Marconi. Nel corso degli interventi è stato ribadito con forza l’importanza della donazione come atto di grande solidarietà verso il prossimo. “Un momento di crescita per la comunità assisiate” ha detto Costa mentre Marconi ha ribadito con forza che “impegnarsi nel mondo della solidarietà è un dovere” Un tema questo molto sentito dagli studenti stessi che hanno voluto spiegare direttamente il significato delle loro opere. Stoppini, ha voluto ricordare la sua prima donazione: “Quella mattina – ha detto – subito dopo il prelievo mi sono sentito un eroe”. Dal canto suo Meniconi ha rimarcato il concetto che “con la donazione si aiuta a costruire il nostro futuro”. Per Paggi “c’è soddisfazione nel donare sangue” e infine Cynthia Aristei ha voluto ringraziare il lavoro degli insegnanti e si è augurata che gli studenti sul tema della donazione di sangue “possano sempre più sensibilizzare gli amici ma anche i genitori”.

Il concorso, come detto, ha visto protagonisti gli alunni delle elementari che hanno realizzato dei disegni, mentre le medie si sono cimentati in un testo scritto. Infine, gli istituti superiori, hanno presentato un lavoro fotografico. Infine, il presidente dell’Avis di Assisi ha nominato, per il secondo anno consecutivo, il più giovane degli alunni presenti, Daniele, come ambasciatore Avis che ha il compito di portare avanti per quest’anno il messaggio che “donare il sangue è naturale” tra i suoi coetanei.

