Dona un coperto 2021, torna l’iniziativa benefica del Rotary Assisi

Da oltre trent’anni il Rotary International e i suoi partner si sono posti alla testa dello sforzo per eradicare la polio in tutto il mondo attraverso una campagna di vaccinazione su larga scala. E torna anche quest’anno “Dona un coperto 2021”, l’iniziativa del Rotary Club di Assisi per raccogliere fondi in favore della lotta alla poliomielite. I soci del Rotary hanno contribuito con 1,9 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere oltre 2,5 miliardi di bambini, in 122 Paesi, da questa malattia paralizzante. L’opera di promozione del Rotary è stata inoltre fondamentale per spingere numerosi governi a contribuire con oltre 8 miliardi di dollari.

Giunta alla terza edizione, “Dona un coperto 2021” è l’iniziativa di raccolta fondi del Rotary Club Assisi dedicata all’eradicazione della polio. In occasione del World Polio Day (24 ottobre), il club coinvolgerà i ristoranti del territorio, che doneranno il corrispettivo del coperto per tutti i clienti che nei tre giorni dell’iniziativa (da venerdì 22 a domenica 24) andranno a pranzo o a cena nei locali aderenti. L’iniziativa sarà presentata domenica 17 alle ore 18 presso l’auditorium S. Angelo di Bastia Umbra, in occasione di un concerto del duo composto da Cristina Palomba (flauto) e Fabio Berellini (pianoforte): l’evento è a ingresso libero.

