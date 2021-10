Via Patrono d’Italia, Corso Mazzini e (in parte) Piazza del Comune riaperte al traffico

Per la principale via di Santa Maria degli Angeli ordinanza valida fino al 2 novembre prossimo

Da oggi, 12 ottobre e fino al 2 novembre prossimo, via Patrono d’Italia, a Santa Maria degli Angeli, riapre al traffico tutti i giorni con doppio senso di marcia; resta chiusa soltanto nei giorni festivi dalle 10 alle 20 per consentire l’affluenza dei tanti turisti che ancora affollano la città. Riapre tutti i giorni Corso Mazzini, Piazza del Comune resta aperta, tranne i giorni festivi e prefestivi in cui vigerà il divieto di circolazione dalle 12.30 alle 20. Restano infine in vigore le disposizioni che regolamentano la Ztl sia ad Assisi capoluogo che a Santa Maria degli Angeli.

