Elettrocardiografo per l’Andrea Rossi: è un regalo di Assisi Medicina

Alla Casa di riposo arriva un elettrocardiografo, donazione di un’associazione assisana. “È così che vogliamo dire un grande GRAZIE al Dott. Antonio Frascarelli, presidente dell’Associazione Assisi Medicina, e ai soci che generosamente hanno donato e consegnato personalmente alla nostra Casa di Riposo un elettrocardiografo”, si legge nella pagina Facebook dell’Andrea Rossi. “Sono questi i gesti che rafforzano la nostra motivazione e convinzione che sì, in questa nostra comunità tante persone vogliono bene ai nostri anziani! Questo è solo l’inizio di una collaborazione che farà tanto bene alla nostra Casa”.

L’elettrocardiografo è stato consegnato alla presenza del Presidente e del Vice-Presidente della Casa di Riposo (Alessio Allegrucci e Manlio Lucentini). Per quanto riguarda la collaborazione tra i due enti, “attraverso i volontari dell’associazione, Assisi Medicina si è resa disponibile a svolgere dei servizi per la Casa di Riposo anche all’esterno (ad esempio commissioni varie e ritiro farmaci). Inoltre vorrebbero donare in futuro una sedia a rotelle motorizzata da mettere a disposizione a volontari e familiari per favorire le uscite all’esterno della struttura degli ospiti”.

L’Associazione di volontariato Assisi Medicina è stata costituita il 16 febbraio 1996 con atto del Notaio dott. Paolo M. Pettinacci. Il 7 novembre 1997, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 602, l’Associazione Assisi Medicina è stata iscritta al Registro regionale delle associazioni di volontariato, ai sensi della Legge regionale 25/05/1994, n. 15, nel settore delle Attività sociali, al numero progressivo 336. Successivamente è stata riconosciuta la qualifica di Organizzazione non lucrativa di attività sociale – O.N.L.U.S..

L’attuale Consiglio direttivo, in carica dal 1° luglio 2019, è costituito da Antonio Frascarelli (Presidente), Maria Gioia Pagliacci (Vicepresidente), Pietro Frascarelli (segretario), Paolo Scilipoti e Annarita Tardioli.