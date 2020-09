Taglio dei parlamentari, anche in Umbria vince il sì con quasi il 70%

Il taglio dei parlamentari si farà. Al referendum ha vinto il Sì. A più di 50mila sezioni scrutinate in tutta Italia, il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari è in vantaggio con quasi il 70 per cento. L’affluenza definitiva al voto è stata del 53,84 per cento alla chiusura dei seggi, come riferisce il ministero dell’Interno. Palazzo Chigi ha commentato i dati sull’affluenza per questa tornata elettorale: “Gli italiani hanno offerto una grande testimonianza di partecipazione democratica sia per quel che riguarda il quesito referendario sia per le competizioni elettorali territoriali. L’Italia ha dato concreta prova di efficienza e gli italiani hanno dimostrato un forte attaccamento alla democrazia”.

Nel referendum per il taglio dei parlamentari, in Umbria ha votato il 48.75% degli aventi diritto. In provincia di Perugia la percentuale è stata del 49.31 mentre in quella di Terni del 47.16. In Umbria i sì sono stati il 68.72 per cento e i no il 31.28. Il dato, pubblicato sul sito del ministero dell’Interno, è definitivo. A votare sì, ossia a essere d’accordo con la diminuzione del numero di deputati e senatori, sono stati 221.989 umbri. La posizione del no, invece, è stata sostenuta da 101.062 cittadini. I dati definitivi di alcune delle città più importanti secondo Umbria24.it ad Assisi il Sì vince con il 66,7%, a Bastia col 71%, a Bettona con il 67%

(Fonte foto, ilfattoquotidiano.it)