Salta la corrente nella zona di Piazza Matteotti, mattinata di disagi

Salta la corrente nella zona di Piazza Matteotti, parte alta di Assisi, mattinata di disagi per i residenti della zona. Il nuovo disservizio al sistema elettrico, dovuto in realtà a dei lavori in corso mal preannunciati, arriva nei giorni in cui, tra smart working e lezioni a distanza, la corrente servirebbe come il pane. Tra chi si stava facendo una doccia e si è visto togliere improvvisamente l’acqua calda, e chi avrebbe dovuto partecipare a una videolezione e non ha potuto farlo, c’è anche chi non si è potuto connettere col lavoro. “Paghiamo fior di quattrini per le bollette, in cambio di un servizio che spesso non c’è”, la protesta dei residenti.

Non è infatti la prima volta che si verificano questi disservizi. In uno degli ultimi casi avvenuto solo poche settimane fa, oltre alle abitazioni della zona, a farne le spese era stata la sbarra del parcheggio nella parte destinata all’autobus di linea. Sbarra che fortunatamente era rimasta aperta. Qualche cittadino è sceso in strada per chiedere spiegazioni, e i tecnici dell’Enel al lavoro nella zona di via del Turrione hanno spiegato di aver affisso dei cartelli per preannunciare disagi. Cartelli che però – dicono i cittadini – quasi nessuno ha visto, anche visto il divieto di uscire di casa senza motivo.