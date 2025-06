Enrico Maccabei è il nuovo Priore della Magnifica Parte de Sotto

(Flavia Pagliochini) Dopo la decisione del Collegio dei Saggi che ha fatto decadere dalla carica di Priore Maggiore Massimiliano Della Vedova a fine maggio per la vicenda della bandiera bruciata, la Magnifica Parte de Sotto ha scelto Enrico Maccabei quale nuova guida in attesa delle elezioni per il rinnovo del consiglio. A darne notizia con una nota stringata la stessa Parte de Sotto dai suoi account social su Instagram e Facebook.

“È un grande onore, ho piacevolmente ricevuto questo attestato di stima da tutti i consiglieri”, spiega lo stesso Enrico Maccabei contattato dalla redazione di Assisi News. “In qualità di uno dei consiglieri tra i più anziani – aggiunge – sono stato eletto Priore Maggiore in questa fase interlocutoria, penso fino ad ottobre quando ci saranno le elezioni”.

Enrico Maccabei si dice “molto contento e felice, è un bell’attestato di stima. Per me, partaiolo da tantissimi anni, e già priore alle scene, priore al settore tecnico e gran cancellario, è sicuramente una nuova avventura, un incarico di grande responsabilità. La stima dei consiglieri e, per esteso, della Magnifica Parte de Sotto, mi ha reso molto felice, lo considero un premio, un attestato alla mia ‘vita’ e al mio impegno ‘calendimaggesco’ e svolgerò il mio ruolo nella maniera migliore possibile”.

